Fruchtiges Genießer-Frühstück: Rhabarber-Porridge

Porridge gehört auch bei uns seit einigen Jahren zu den beliebtesten Frühstückgerichten. Die in Wasser und Milch (oder einer Milch-Alternative) weich gekochten Haferflocken werden unter anderem mit Zimt und Vanille gewürzt und mit Früchten und Nüssen getoppt. So ein warmes Frühstück ist nicht nur lecker, sondern lässt einen auch gut gesättigt und gestärkt in den Tag starten. Passend zur Rhabarber-Saison stellen wir dir heute ein Rhabarber-Porridge vor.

Rhabarber-Porridge: So bereitest du das warme Frühstück zu

Dass Haferflocken die Basis eines Porridges sind und zu den gesündesten Getreidesorten gehört, dürfte bekannt sein. Aber wusstest du, dass es rund um das Porridge auch eine Weltmeisterschaft gibt? Die wird jährlich im Norden von Schottland ausgetragen. Dort treffen sich Fachleute, um über die neuesten Porridge-Rezepte, über Kochzeiten und Co. zu fachsimpeln und neue Kreationen vorzustellen.

Ob unser Rhabarber-Porridge bei der WM einen Gewinnerplatz belegt hätte, wissen wir nicht. Was aber klar ist: Dieses fruchtige Porridge kommt genau richtig zur Rhabarberzeit und ist schnell gemacht.

Zuerst bereitest du das Frucht-Topping zu. Dafür schälst du Rhabarber und schneidest ihn in kleine Stücke. Dann mischst du diese mit Zucker sowie dem Mark einer Vanilleschote und lässt das Ganze eine Stunde lang ziehen. Danach backst du die Rhabarber-Mischung für ein herrlich intensives Aroma im Ofen.

In der Zwischenzeit mischst du die Zutaten für das Porridge zusammen und kochst es etwa 15 Minuten, bis es weich ist bzw. die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Danach verteilst du den gebackenen Rhabarber obendrauf und gibst als knuspriges Topping Mandeln und zerbröselten Shortbread-Keks obendrauf. Dieser Schritt ist allerdings optional. Du kannst auch andere Nüsse verwenden oder das Topping ganz weglassen.

Rhabarber-Porridge Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Ruhzeit: 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 150 g Rhabarber

1 Vanilleschote

2 EL Zucker

50 g zarte Haferflocken

10 g Haferkleie

250 ml Mandelmilch

125 ml Wasser

1 Prise Salz

1 Prise Vanillesirup

2 Shortbread-Kekse optional

30 g Mandelstifte optional Zubereitung Wasche den Rhabarber, schäle ihn und schneide ihn in ca. 2 cm lange Stücke.

Kratze das Mark der Vanilleschote aus. Mische die Vanille mit den 2 EL Zucker und dem Rhabarber und lass alles etwa eine Stunde lang ziehen. Danach heizt du den Backofen auf 170 °C Umluft vor und bäckst den Rhabarber für 12 -15 Minuten, bis er weich ist.

Gib währenddessen die Haferflocken, Haferkleie, Mandelmilch und Wasser zusammen mit einer Prise Salz und dem Vanillesirup 🛒 in einen Topf und lasse alles auf mittlerer Hitze ca. 15 Minuten köcheln, bis das Porridge gut eingedickt ist. Rühre zwischendurch gelegentlich um.

Teile das Porridge auf zwei Schüsseln auf und gib den gebackenen Rhabarber obendrauf. Zerbrösele grob je einen Shortbread-Keks über jeder Schüssel oder streue die Mandelstifte über das Porridge. Notizen Verfeinere das Porridge nach Belieben noch mit weiteren frischen Früchten wie Himbeeren oder Erdbeeren.

