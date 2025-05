Klassiker vom Blech: Wir backen Rhabarber-Puddingkuchen

Jetzt beginnt die Phase im Jahr, wo man sich gar nicht für einen Favoriten entscheiden kann. Spargelzeit, Rhabarberzeit, Erdbeerzeit – alle davon sind einfach nur himmlisch und wenn es nach uns ging, könnte es all das das ganze Jahr lang geben. Doch gerade diese zeitliche Begrenzung ist es, was die Zutaten so besonders macht. Sie sorgt dafür, dass wir Gebäcke wie diesen Rhabarber-Puddingkuchen vom Blech besonders gut genießen können.

Rezept für Rhabarber-Puddingkuchen vom Blech

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Rhabarberkuchen muss mindestens ein Mal im Frühling gebacken werden. Wobei – wenn du das hier liest, ist es eigentlich kein ungeschriebenes Gesetz mehr … Sieh diesen Text also als Aufforderung, einen Rhabarberkuchen zu backen. Besonders lecker ist dabei ein Rhabarber-Puddingkuchen vom Blech. Der kombiniert süßen Pudding mit säuerlichem Rhabarber und begeistert garantiert alle. Noch dazu ist die Zubereitung nicht schwer.

Für einen leckeren Rhabarber-Puddingkuchen brauchst du einen Rührteig als Boden, den du aus Mehl, Zucker, Eiern, Milch und ein wenig Backpulver anrührst. Außerdem brauchst du eine Schicht Vanillepudding, in die du einige gezuckerte Rhabarberstücke drückst. Für Crunch sorgen Streusel als Topping. Psst – besonders lecker werden diese übrigens, wenn du sie mit gemahlenen Haselnüssen zubereitest.

Wenn du den Kuchen geschichtet hast, wandert er auch schon in den Ofen. Dort braucht er knapp 40 Minuten, in denen allerlei wunderbare Dinge passieren: Der Rührteig wird luftig-locker, der Vanillepudding etwas fest, aber dennoch cremig, die Rhabarberstücke saftig und die Streusel knusprig. Ein wahres Fest, das du nach kurzer Abkühlzeit schon genießen kannst.

Rhabarber-Puddingkuchen vom Blech ist ein wahrer Frühlings-Hit, der deine ganze Familie in Verzückung versetzen wird. Selbst die Kleinsten werden nicht genug davon bekommen können. Das Beste an Blechkuchen ist, dass du so viele hungrige Kuchen-Fans gleichzeitig satt bekommst. Bring ihn daher doch einfach zur nächsten Familienfeier mit und mach allen eine Freude!

Rhabarberkuchen schmecken immer. Wenn du ein paar neue Varianten entdecken möchtest, back dich durch unsere Rezeptideen. So sind Rhabarber-Cheesecake-Brownies super cremig und der Rhabarber-Buttermilch-Kuchen unvergleichlich saftig. Auch ein Rhabarber-Erdbeer-Crumble schmeckt himmlisch.

Rhabarber-Puddingkuchen vom Blech Nele 4.09 ( 220 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 16 Stücke Kochutensilien (gibt es online, z. B. hier 🛒 1 Backblech, ca. 40×30 cm Zutaten 1x 2x 3x Für die Rhabarber-Puddingschicht: 600 g Rhabarber

4 EL Zucker

1 Pck. Vanillepuddingpulver

500 ml Milch Für den Rührteigboden: 250 g weiche Butter

200 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

4 Eier

300 g Mehl

1 Pck. Backpulver

1 Prise Salz

100 ml Milch Für die Streusel: 200 g Mehl

100 g Zucker

100 g kalte Butter

50 g gemahlene Haselnüsse optional Zubereitung Schäle den Rhabarber, schneide ihn in ca. 2 cm große Stücke und mische ihn mit 2 EL Zucker. Stelle ihn zur Seite.

Koche den Pudding nach Packungsanleitung mit 500 ml Milch und 2 EL Zucker, decke ihn mit Frischhaltefolie direkt auf der Oberfläche ab und lass ihn leicht abkühlen.

Schlage für den Boden die Butter mit Zucker und Vanillezucker cremig. Rühre die Eier einzeln unter. Vermische Mehl, Backpulver und Salz und rühre alles abwechselnd mit der Milch unter. Verstreiche den Teig auf einem mit Backpapier belegten Backblech.

Verteile den leicht abgekühlten Pudding gleichmäßig auf dem Teig. Drücke die Rhabarberstücke in den Pudding.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Knete für die Streusel Mehl, Zucker, Butter und Haselnüsse zügig zu groben Bröseln. Verteil sie über dem Kuchen.

Back den Kuchen 40 Minuten, bis die Streusel goldgelb und der Teig durchgebacken sind. Lass den Kuchen vollständig auskühlen, bevor du ihn in Stücke schneidest.

