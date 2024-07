Klassiker der deutschen Küche: Rheinischer Sauerbraten

Wasche das Fleisch und lege es in die Essig-Marinade zusammen mit dem Suppengemüse in einem Gefrierbeutel oder einer großen Schüssel für 2 Tage im Kühlschrank ein. Wende das Fleisch in der Zeit regelmäßig.

Wasche das Fleisch und lege es in die Essig-Marinade zusammen mit dem Suppengemüse in einem Gefrierbeutel oder einer großen Schüssel für 2 Tage im Kühlschrank ein. Wende das Fleisch in der Zeit regelmäßig.

Erhitze Öl oder Butterschmalz in einem Bräter und brate das Fleisch darin von allen Seiten scharf an und nimm ihn anschließend heraus.

Erhitze Öl oder Butterschmalz in einem Bräter und brate das Fleisch darin von allen Seiten scharf an und nimm ihn anschließend heraus.