Der perfekte Kuchen: Wir backen Ricotta-Cheesecake mit Honig!

Heute widmen wir uns einem Kuchen, der besser kaum sein könnte. Ricotta-Cheesecake mit Honig vereint den cremigen italienischen Frischkäse mit süßem Honig und schafft ein Geschmackserlebnis, von dem niemand genug bekommt!

Ricotta-Cheesecake mit Honig: cremig-süßer Kuchengenuss

Ricotta ist ein italienischer Frischkäse. Seine Besonderheit ist, dass er nicht nur aus Frischmilch hergestellt wird, sondern aus einer Mischung aus Molke und Milch. Hierzulande ist er daher auch oft als Milkeneiweißkäse bekannt. Die spezielle Herstellung verleiht dem Käse eine weiche, krümelige Konsistenz und einen hohen Proteingehalt. Er schmeckt mild und nur leicht säuerlich. In Kombination mit Honig macht er unseren Cheesecake zu einem milden, süßen Geschmackserlebnis.

Um den Ricotta-Cheesecake mit Honig zuzubereiten, brauchst du natürlich Ricotta. Daraus stellst du mit etwas Frischkäse, Zucker, Zitronensaft und Eigelb eine Masse her. Diese gibst du auf einen schnell gemachten Mürbeteigboden und backst sie, bis die Stäbchenprobe sauber aus dem Kuchen herauskommt. Nach etwas Abkühlzeit garnierst du ihn mit flüssigem Honig und fertig ist ein köstlicher Kuchen für jeden Anlass.

Der Mürbeteigboden für deinen Kuchen ist schnell gemacht, doch musst du ein paar Details beachten. Zunächst kannst du dich bei süßem Mürbeteig an die 3-2-1-Formel halten: drei Teile Mehl, zwei Teile kalte Butter und ein Teil Zucker. Diese Zutaten verknetest du so rasch wie möglich zu einem Teig. Du darfst ihn nicht zu lange bearbeiten, sonst wird er matschig. Backe den Boden am besten blind vor, damit er extra knusprig wird.

Besonders lecker wird dein Ricotta-Cheesecake mit Honig, wenn du den Honig mit ein wenig Zitronenschale anrührst. Dadurch bekommt er eine extra frische Note, die perfekt zum Frischkäse passt. Serviere den Kuchen zu einer gemütlichen Kaffeetafel mit Freunden, bring ihn zu einer Geburtstagsparty mit oder backe ihn, um dich an einem Wochenende selbst zu verwöhnen. Leg am besten direkt los!

