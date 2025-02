Ricotta-Pfannkuchen: köstliche Frühstücksidee mit Fernweh-Garantie

Im Winter will man nichts lieber als endlich den Koffer packen und verreisen. Blöd nur, dass man nicht einfach die gesamte Jahreszeit über frei machen und die Beine baumeln lassen kann. Abhilfe zum grauen Alltag verschafft leckeres Essen. Mit diesem kann man problemlos in die Ferne reisen, während man eigentlich gerade am Frühstückstisch sitzt. Und noch besser: Hat man auf mehr als eine Küche Lust, kann man diese einfach miteinander verbinden. Wir bereisen heute kulinarisch Frankreich und Italien zugleich: Ricotta-Pfannkuchen machen’s möglich!

Ricotta-Pfannkuchen: französisch-italienisches Frühstück

Unsere Ricotta-Pfannkuchen sind eine raffinierte Mischung aus französischen Crêpes und dem italienischem Frischkäse Ricotta. Letzterer wird aus Molke hergestellt und besitzt somit nicht nur eine besondere, leicht körnige Konsistenz, sondern steckt auch voller Proteine und Kalzium. Sein milder Geschmack passt hervorragend zu den dünnen, süßen Crêpes und lässt sich perfekt mit anderen Zutaten wie Früchten, Honig oder Schokolade kombinieren.

Für die Zubereitung von Ricotta-Pfannkuchen brauchst du nur wenige Zutaten, von denen du die meisten bestimmt schon zu Hause hast, wetten? Denn die Crêpes bestehen nur aus Mehl, Eiern, Milch, eine Prise Salz und etwas Zucker. Verrühre alles und backe den Teig dünn in einer heißen Pfanne aus, bis er goldbraun wird.

Die Füllung der Ricotta-Pfannkuchen besteht aus ebenso wenig. Vermische Ricotta mit etwas Puderzucker und eventuell etwas Saft und der Schale einer Zitrone. Denke daran, eine Bio-Zitrone zu verwenden, damit du keine schädlichen Pestizide zu dir nimmst. Nach Belieben kannst du die fertigen Pfannkuchen mit saisonalen Früchten wie Himbeeren oder Pfirsichen verfeinern. Und schon kannst du einen kurzen Sommerurlaub genießen, für den du nicht einmal das Haus verlassen musst.

Ricotta eignet sich für vieles, allen voran natürlich dem Klassiker Cannelloni mit Ricotta und Spinat. Doch auch im Gebäck ist der Käse eine wahre Freude. Probiere italienische Sfogliatelle aus oder verwöhne dich mit einem Ricotta-Cheesecake mit Honig!