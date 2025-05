Ricotta-Toasts mit Erdbeeren versüßen jedes Frühstück

Morgens darf es auch gern einmal etwas ausgefallener zugehen. Stell dir vor, auf deinem Teller würden diese Ricotta-Toasts mit Erdbeeren liegen! Saftig, süß, cremig, knusprig – klingt das nicht köstlich? Dann verwandele die Vorstellung am besten gleich in Realität und merke dir dieses Rezept, mit dem du den Frühstücksgenuss ganz einfach nachmachen kannst.

Rezept für Ricotta-Toasts mit Erdbeeren: Frühstück der Extraklasse

Dieses Frühstück könnte es so auch im Brunch-Café in der Großstadt geben. Aber wir genießen es viel lieber zu Hause. Denn statt in einem hippen Lokal dafür zu viel Geld auszugeben, besorgen wir uns die Zutaten einfach selbst und bereiten uns die Ricotta-Toasts mit Erdbeeren in der eigenen Küche zu.

Die Zutaten sind schnell besorgt: Wir benötigen neben Erdbeeren und Ricotta noch etwas Zucker, Balsamicoessig, Zimt, Butter und Brioche-Brot. Das schneiden wir in extra dicke Scheiben, damit die Ricotta-Toasts mit Erdbeeren auch satt machen. Außerdem sieht es viel hübscher aus, und da Auge isst bekanntlich immer mit.

Zunächst widmen wir uns allerdings den Erdbeeren, die wir waschen und putzen. Anschließend lassen wir sie mit etwas Zucker köcheln und verfeinern sie dann mit ein wenig Balsamico.

Gut zu wissen: Auch wenn dieser Tipp auf den gängigen Social-Media-Plattformen zuletzt für Furore sorgte, raten Experten davon ab, Erdbeeren in Salzwasser zu waschen. Wie es besser geht, verraten wir dir in unserem Leckerwissen.

Während die Früchte auf dem Herd köcheln, rösten wir die Brotscheiben in einer Pfanne mit Butter, die wir mit Zucker und Zimt aufpeppen. Sind die Brioche-Scheiben von beiden Seiten knusprig und goldbraun, können wir sie aus der Pfanne nehmen und mit Ricotta bestreichen. Obendrauf platzieren wir die Erdbeeren – und das war’s auch schon!

Ricotta-Toasts mit Erdbeeren Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Stück Zutaten 1x 2x 3x 400 g Erdbeeren

2 EL Zucker

1 EL Balsamicoessig online z.B. hier 🛒

Butter für die Pfanne

2 EL Zimt-Zucker

4 Scheiben Brioche-Brot oder anderes Brot

150 g Ricotta Zubereitung Wasche die Erdbeeren, entferne das Grün und halbiere sie.

Gib die Beeren mit dem Zucker in einen Topf und lass sie so lange köcheln, bis sie zerfallen.

Zerlasse derweil Butter in einer Pfanne und streue den Zimt-Zucker hinein. Röste die Brotscheiben beidseitig darin.

Bestreiche die Brotscheiben von einer Seite mit dem Ricotta.

Verrühre die Erdbeeren mit dem Balsamico und verteile sie auf den Brotscheiden. Serviere sofort.

