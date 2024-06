Kennst du schon Dutch Babys? Die holländischen Ofenpfannkuchen werden dich im Sturm erobern. Wir backen die Pfannkuchen heute mit frischen Erdbeeren. Die Kombi aus fluffigem Teig und saftigen Früchten wird dich mit Sicherheit verzaubern. Also, komm mit in die Küche und probiere etwas Neues aus!

Ofenpfannkuchen mit Erdbeere: ein Fest für die Sinne

Das Rezept für das Mehl-Milch-Ei-Dessert, das in Butter angebraten wird, gibt es in vielen Varianten. Ob deutsche Pfannkuchen, ungarische Palatschinken oder französische Crêpes– lecker sind sie definitiv alle.

Was bei dieser Auswahl allerdings häufig vergessen wird, sind holländische Pancakes. Dabei sticht das Gebäck, das gleichermaßen in der Pfanne wie im Ofen entsteht, nicht nur durch seine an einen Vulkan erinnernde Form hervor. Es besitzt auch einen geradezu himmlischen Geschmack!

Der Ofenpfannkuchen vereint Tradition und Moderne auf eine einzigartige Weise und bringt den Charme der niederländischen Küche direkt in deine Küche. Die saftigen Erdbeeren, die wir zu diesem Rezept hinzufügen, verleihen dem Ofenpfannkuchen eine frische, fruchtige Note. Ihre leuchtend rote Farbe und der süße Geschmack machen dieses Gericht zu einem wahren Fest für die Sinne.

Wenn du kein Erdbeerfan bist, probiere die Leckerei doch mit allen möglichen Marmeladensorten aus. Wie du gesehen hast, kann man den Fruchtaufstrich ja auch selber ganz einfach und schnell herstellen.

Auch diese leckeren Pfannkuchen-Variationen werden dich überzeugen: