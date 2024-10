Risotto mit Gorgonzola und Birne: Ein herbstlicher Genuss für Feinschmecker

Schäle die Zwiebel und hacke sie fein. Erhitze 1 EL Butter und Olivenöl in einem Topf bei mittlerer Hitze. Brate die Zwiebel glasig an.

Füge nach und nach die heiße Gemüsebrühe hinzu, jeweils nur so viel, dass der Reis gerade bedeckt ist. Rühre regelmäßig um und lass die Brühe einkochen, bevor du mehr hinzufügst. Das dauert etwa 20 Minuten, bis der Reis al dente ist.

Röste die gehackten Walnüsse in einer weiteren Pfanne ohne Fett für einige Minuten, bis sie duften.

Schneide die Birnen in dünne Scheiben. Gib den restlichen Esslöffel Butter in die Pfanne und brate die Birnenscheiben kurz an. Nimm die Birnen anschließend aus der Pfanne und halte sie warm.