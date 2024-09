Risotto mit mediterranem Gemüse: schmeckt wie eine Reise ans Mittelmeer

Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke sie klein. Wasche die Zucchini, die Tomaten und Aubergine und schneide sie in kleine Würfel.

Röste die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Öl leicht braun an und stelle sie beiseite.

Erhitze 1 EL Olivenöl in einem Topf und dünste die Zwiebel und den Knoblauch darin an, bis sie glasig sind. Gib danach den Risottoreis dazu und rühre ihn gut um, bis er ebenfalls leicht glasig wird.

