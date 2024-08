Kerniges Frühstück: Roggenbrot mit Pesto und Feigen

Kennst du das auch? Du hattest neulich riesigen Appetit auf Spaghetti mit Pesto und nun steht das Glas mit dem Rest schon seit einer gefühlten Ewigkeit rum. Früher oder später wird der Rest schimmelig und landet im Müll. Das muss nicht sein, denn du kannst dir mit dem übrigen Pesto einfach ein leckeres Frühstück kreieren. Verwende es als Aufstrich und verwöhne dich zum Frühstück mit einem Roggenbrot mit Pesto und Feigen.

Roggenbrot mit Pesto und Feigen: nie wieder Pestoreste wegwerfen

Mit allerhand Köstlichkeiten belegte Brote sind perfekt zum Frühstück. Sie machen satt und du verwöhnst dich mit allem, was dir gut schmeckt. Für unser Brot mit Pesto und Feigen benötigst du ein Roggenbrot, Pesto, Feigen, etwas Olivenöl und Pinienkerne. Die Zubereitung ist im Handumdrehen erledigt.

Wasche zuerst die Feige und schneide sie in Scheiben. Danach röstest du kurz die Pinienkerne an. Bestreiche die Scheibe Roggenbrot von beiden Seiten dünn mit Olivenöl und brate sie knusprig in der Pfanne an. Alternativ kannst du sie auch in den Toaster geben. Bestreiche danach das Brot auf der Oberseite so dick mit Pesto, wie du es magst. Auf eine Mengenangabe haben wir daher ganz bewusst verzichtet. Lege die Feigenscheiben darauf und streue noch die Pinienkerne darüber. Wenn du magst, lege noch ein paar frische Basilikumblätter auf das Brot.

Unser Roggenbrot mit Pesto und Feigen bietet dir nicht nur ein sättigendes Frühstück, sondern auch jede Menge Spielraum, deiner Stulle weitere Zutaten hinzuzufügen. So schmeckt sie auch, wenn du beispielsweise noch Ziegenkäse hinzufügst. Hast du Hähnchenbrustwurst, passt auch sie zum Brot.

Suchst du noch weitere Sandwich-Ideen für dein Frühstück? Leckerschmecker kann dir helfen. Lass dir diesen gegrillten Schinken-Toast mit Tomaten oder ein Rührei-Croissant mit Avocado und Speck schmecken. Darf auch gern mal ein Trendgericht auf deinem Frühstückstisch landen, dann musst du dieses Egg-Drop-Sandwich einfach probieren.