Diesen Frühstückstrend musst du probieren: So gelingt das Egg Drop Sandwich

Dieser kulinarische Trend kam aus Korea zu uns herübergeschwappt, und wir waren vom ersten Bissen an verliebt! Deshalb solltest du das Egg Drop Sandwich unbedingt probieren. Statt dafür aber viel Geld in einem hippen Café auszugeben, zeigen wir dir, wie du es selbst zu Hause zaubern kannst. Geht leicht, schnell und ist echt lecker!

Rezept für Egg Drop Sandwich: belegte Brote aus Korea

Seinen Namen verdankt das Egg Drop Sandwich seiner Geburtsstätte, dem Egg Drop Café in der südkoreanischen Stadt Seoul. Nur kurze Zeit, nachdem es dort zum ersten Mal serviert wurde, gelang ihm auch schon der Durchbruch in den sozialen Medien. Rasend schnell war das koreanische Ei-Sandwich rund um den Globus bekannt und fand sich auf zahlreichen Speisekarten diverser Frühstückslokale wieder.

Aber um ein leckeres Egg Drop Sandwich zu genießen, musst du nicht erst ein Café besuchen und vergleichsweise viel Geld dafür zahlen. Mit selbst gekauften Zutaten und 15 Minuten Arbeitszeit kannst du es ebenso gut günstig und schnell in deiner eigenen Küche selbst zubereiten.

Bereite zunächst Rühreier zu: je mehr, desto besser, denn Egg Drop Sandwiches wollen üppig belegt werden. Folge unserem Rezept oder mach das Rührei, wie es dir gefällt. Um die Sandwiches zu bestreichen, benötigst du eine leicht scharfe Mayonnaise. Wir verwenden Sriracha-Mayo, die du in jedem gut sortierten Supermarkt bekommst. Alternativ kannst du herkömmliche Mayonnaise mit etwas Sriracha-Soße verrühren. Um dem Brotaufstrich ein wenig Süße zu verleihen, mischen wir noch ein bisschen gesüßte Kondensmilch ein. Das ist allerdings kein Muss und du kannst auf diesen Schritt auch verzichten.

Röste nun nur noch das Brot (am besten dicke Brioche-Scheiben) und den Speck in einer Pfanne an und belege die Egg Drop Sandwiches mit dem Rührei, dem Speck und Cheddarkäse. Sind die Brotscheiben noch warm, zerläuft der Käse so schön. Na wenn das mal ein tolles Frühstück ist!

