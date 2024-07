Frühstück für Hungrige: So machst du Steak and Eggs

Gehörst du auch zu den Leuten, die morgens schon mit laut knurrendem Magen aufwachen? Dagegen ist dieses Frühstück genau das Richtige! Steak and Eggs besteht, wie der Name sagt, aus einem Rindersteak, Spiegelei und – wenn der Hunger wirklich groß ist – gebratenen Kartoffeln. Klingt gut? Ist es auch! Das gibt Energie für den ganzen Tag.

Rezept für Steak and Eggs

Steak and Eggs ist besonders in den USA sehr beliebt. Dort wird es als reichhaltiges Frühstück, Brunchgericht oder auch als schnelles Abendessen verspeist. Tatsächlich soll es seine Wurzeln aber nicht in den Vereinigten Staaten haben, sondern in Australien. Dort war es im Zweiten Weltkrieg ein beliebtes Frühstück, um den Soldaten Kraft für den kommenden Tag zu geben. Die US-Marine entdeckte das Gericht, fand Gefallen daran und nahm das Rezept mit in ihr Heimatland.

Seitdem ist Steak and Eggs ein amerikanischer Klassiker. Es ist dort unter anderem als astronaut’s breakfast, also „Astronautenfrühstück“ bekannt, da der Astronaut Alan Shepard 1961 genau diese Kombination, begleitet von Tee und Orangensaft, zu sich nahm, bevor er als erster US-Amerikaner ins All reiste. Grund dafür war der hohe Proteingehalt der Zutaten, die ein langes Sättigungsgefühl zur Folge haben. Bis heute gehört es für einige Astronauten zur Tradition, vor dem Start ins Weltall genau dieses Mahl zu sich zu nehmen.

Für Steak and Eggs eignet sich besonders ein Flank Steak. Dieses ist ein dünnes Stück Fleisch, das beim Grillen saftig bleibt und schnell gar ist. Da es lange Fasern aufweist, ist es wichtig, es beim Essen dünn entgegen dieser zu schneiden, sonst lässt sich das Fleisch nur schwer kauen. Schneidest du es jedoch richtig, wirst du von besonders saftigem Steak belohnt, das in Kombination mit Spiegeleiern für einen perfekten Start in den Morgen sorgt!

