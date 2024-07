Fingerfood aus Japan: So machst du das japanische Ei-Sandwich Tamago Sando

Cremiger Eiersalat auf luftigem Brot: Klingt das nicht verführerisch? Wenn du jetzt Appetit bekommen hast, dann solltest du dir unser Rezept für das japanische Ei-Sandwich Tamago Sando unbedingt merken. Wir verraten dir, wie du den asiatischen Trend in wenigen Minuten zu Hause nachmachen kannst.

Rezept für japanisches Ei-Sandwich Tamago Sando

Wer schon einmal in Japan gewesen ist, wird sie kennen: kleine sogenannte Convenience-Stores, in denen es allerlei Fertigprodukte gibt. Es ist ein echtes Erlebnis, durch die Gänge zu schlendern und die teils unbekannten Gerichte zu entdecken. Man findet sogar Stationen, an denen man sich aus abgepackten Zutaten Suppen selbst zubereiten kann. Ebenfalls ein Dauerbrenner in diesen Shops: das japanische Ei-Sandwich Tamago Sando, die zu den Verkaufsschlagern gehören.

Aber keine Bange: Um so ein japanisches Ei-Sandwich zu genießen, musst du nicht die lange Reise zum fernen Kontinent antreten. Wir teilen ein einfaches Rezept für Tamago Sando mit dir. Es besteht aus wenigen Zutaten und ist innerhalb von 20 Minuten umgesetzt. Damit ist das belegte Brot das perfekte Frühstück, das man super am Morgen zubereiten kann. Aber auch to go ist das Sandwich eine gute Idee: einfach vorbereiten, einpacken und später verputzen.

Tipp: Wenn du morgens noch etwas Zeit sparen möchtest, bereite den Eiersalat für die japanischen Ei-Sandwiches bereits am Abend vorher zu und stelle ihn bis zum Fertigstellen der Sandwiches in den Kühlschrank.

Gut zu wissen: Was bedeuten eigentlich die Codes auf den Eiern? Wir haben die Zahlenfolge unter die Lupe genommen und entschlüsselt. Auch spannend: Sollten Eier in der Kühlschranktür gelagert werden? Finde es heraus!

Eier zum Frühstück sind ein echter Klassiker. Nicht nur dieses Ei-Sandwich aus Japan zeigt jedoch, dass es nicht immer klassisch hart- oder weichgekocht sein muss. Probiere am Morgen einmal Steak and Eggs, eine deftige Frühstücksidee aus den USA. Super lecker sind außerdem unsere Spiegelei-Toasts oder der kultige Croque Madame. Wir wünschen dir einen guten Start in den Tag!