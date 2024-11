Einfaches Kartoffelgericht: deftige Rosenkohl-Kartoffel-Pfanne mit Speck

Erhitze das Öl in einer Pfanne. Brate die Kartoffeln 5 Minuten darin an und nimm sie anschließend raus. Brate danach die Zwiebel, den Knoblauch, die Speckwürfel und den Thymian für 2 Minuten in der Pfanne an. Gib nun den Rosenkohl mit in die Pfanne und brate ihn ebenfalls mit an. Zum Schluss gibst du auch die Kartoffeln wieder in die Pfanne.