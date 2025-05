Fingerfood vom Feinsten: Wir knabbern Rosmarin-Cracker mit Olivenöl

Egal, zu welchem Anlass: Knabbereien müssen sein! Und noch dazu nicht zu knapp. Wir sind große Fans von diesen Rosmarin-Crackern mit Olivenöl, die so richtig knackig sind. Perfekt für gemeinsame Spieleabende, ein Zusammensitzen auf der Terrasse oder für den Versuch, sie leise beim Filmschauen zu knabbern.

Rosmarin-Cracker mit Olivenöl: einfach und soo knusprig

Bist du eher ein Fan von salzigen oder süßen Naschereien? Geht es dir wie mir, dann würdest du jederzeit ein Stück Schokolade gegen eine Packung Cracker oder Chips eintauschen. Leider sind die Varianten aus den Supermärkten oftmals stark verarbeitet und mit künstlichen Aromastoffen versetzt. Machst du sie einfach selbst, kannst du das verhindern.

Rosmarin-Cracker mit Olivenöl bestehen aus nur einer Handvoll Zutaten und sind knusprig und lecker. Ihr Crunch ist so stark, dass du dir kaum noch vorstellen kannst, dass sie aus deinem eigenen Ofen kommen. Schnell ist eine Schüssel damit gefüllt und auf den Tisch gestellt und ebenso schnell kommt eine Bitte nach mehr.

Um die Rosmarin-Cracker mit Olivenöl besonders knusprig hinzubekommen, brauchst du einfach nur Mehl, Salz, Öl, Wasser und natürlich Rosmarin. Ich empfehle dir, frische Kräuter zu verwenden. Meiner Meinung nach bekommen besonders mediterrane Kräuter im getrockneten Zustand schnell einen etwas staubigen Geschmack, der manchmal eher stört, als gut schmeckt. Zupfe die feinen Romsmarinnadeln ab und hacke sie klein.

Hast du den Teig gut verknetet, geht es schon ans Ausrollen. Hierbei liegt der Schüssel in der Teigdicke: Je dünner du ihn rollst, desto knuspriger werden die Cracker. Ist der Teig dünn ausgerollt, bestreust du ihn mit Meersalz und hast nun die Wahl: Möchtest du gleichmäßige Rosmarin-Cracker mit Olivenöl backen, schneide ihn in Form. Liegt dir an einem etwas rustikaleren Look, backe den Fladen im Ganzen und brich ihn erst danach in Stücke. Vor dem Backen solltest du alles aber auf jeden Fall mit Olivenöl bestreichen. Das sorgt für Glanz und Geschmack. Nun heißt es nur noch: genießen!

Rosmarin-Cracker mit Olivenöl Nele 2 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 20 Stück Zutaten 1x 2x 3x 3 Zweige Rosmarin

200 g Weizenmehl

1 TL Meersalz plus mehr für das Topping, z.B. dieses hier 🛒

3 EL Olivenöl

150 ml Wasser Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Zupfe die Nadeln vom Rosmarin ab und hacke sie fein.

Vermische Mehl, Salz und Rosmarin in einer Schüssel. Gieß Öl und Wasser dazu und verknete alles zu einem glatten Teig.

Rolle den Teig auf einer bemehlten Fläche sehr dünn aus – je dünner, desto knuspriger werden die Cracker.

Lege ihn auf ein mit Backpapier belegtes Blech, bestreiche ihn mit Olivenöl und streue grobes Salz darüber. Schneide ihn in Stücke oder backe den Teig im Ganzen, wenn du einen rustikaleren Look möchtest.

Backe die Cracker 12–15 Minuten goldbraun.

