Mediterraner Genuss: Rote-Bete-Gratin mit Ziegenkäse

Schneide die vorgekochte Rote Bete in dünne Scheiben (ca. 4 mm).

Ziehe die Knoblauchzehe ab und hacke sie fein. Schneide den Ziegenkäse in kleine Stücke.

Gib die Sahne mit etwas Salz, Pfeffer, Muskatnuss, dem gehackten Knoblauch und den Thymianzweigen in einen Topf und bringe die Mischung zum Sieden. Nimm den Topf vom Herd und lass alles für rund 15 Minuten durchziehen.

Schichte die Rote-Bete-Scheiben gleichmäßig in die Auflaufform. Bestreue dabei jede Schicht mit etwas Salz und Pfeffer und verteile auch die Ziegenkäsestücke zwischen den Schichten. Achte darauf, auch auf die oberste Schicht Ziegenkäse zu streuen.

