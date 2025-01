Abendessen aus dem Ofen: Genieße ein Kartoffelgratin mit Roter Bete

Du magst Kartoffelgratin? Dann wirst du die Variante mit Roter Bete ebenfalls lieben. Wir verleihen dem Klassiker eine zusätzliche Geschmackskomponente und backen den Auflauf mit der knallroten Knolle. Hier ist das Rezept für ein Kartoffelgratin mit Roter Bete.

Rezept für Kartoffelgratin mit Roter Bete

Kartoffelgratin ist eins meiner absoluten Lieblingsgerichte. Ein All-Time-Favorit, den es bei mir regelmäßig gibt. Bis mir eine Freundin mal den Tipp gab, das Gratin mal mit Roter Bete zu verfeinern. Gesagt, getan und für gut befunden. Hier kommt das einfache Rezept.

Die Zubereitung ist wunderbar unkompliziert. Du machst einfach das Grundrezept für ein Kartoffelgratin und fügst lediglich Rote Bete hinzu. Aber von vorn: Schäle Kartoffeln und die Bete. Damit du hinterher keine roten Finger hast, empfehlen wir hier, Küchenhandschuhe zu benutzen. Ist das Gemüse geschält, schneidest du sie in dünne Scheiben. Für ein gleichmäßiges Ergebnis verwendest du dafür am besten eine Küchenreibe. Die Scheiben schichtest du in eine gut gefettete Auflaufform 🛒.

Danach bereitest du die Soße zu. Vermische Milch, Sahne, getrockneten Thymian und gehackten Knoblauch in einem Topf und koche alles auf, bis die Soße etwas eingedickt ist. Würze im Anschluss mit Salz, Pfeffer und etwas Muskatnuss und gieße die Flüssigkeit in die Form über die Kartoffeln und Rote Bete. Darüber verteilst du kalte Butterflocken und streut noch geriebenen Käse darüber. Danach geht es für das Kartoffelgratin mit Rote Bete in den Backofen, wo es gebacken wird, bis das Gemüse weich ist und eine knusprige, goldbraune Käseschicht entstanden ist.

Kartoffelgratin kannst du auf viele verschiedene Arten zubereiten. Aus nur drei Zutaten zum Beispiel besteht dieser Kartoffelauflauf mit Frischkäse. Ein Kartoffelgratin Dauphinois ist die französische Variante des Klassikers. Probiere das Gratin auch mal anders als Süßkartoffelgratin. Lass dir diese Varianten schmecken.

Kartoffelgratin mit Roter Bete Judith 4.09 ( 78 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1/2 TL Butter für die Form

350 g Kartoffeln

350 g rote Bete

1 Knoblauchzehe

150 ml Sahne

100 ml Milch

1 TL getrockneter Thymian

Salz und Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

2 TL kalte Butter

100 g geriebener Cheddar Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette die Auflaufform mit Butter ein.

Schäle die Rote Bete und die Kartoffeln und schneide beides anschließend in dünne Scheiben. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein.

Verteile sowohl die Rote Bete als auch die Kartoffelscheiben abwechselnd in der Auflaufform.

Vermische Sahne, Milch, den gehackten Knoblauch und den Thymian in einem Topf und lasse alles aufkochen, bis die Flüssigkeit etwas eingedickt ist. Würze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Gieße die Sahne-Milch-Mischung über die Kartoffeln und die Rote Bete.

Verteile kalte Butterflöckchen auf dem Gratin und streue dann den geriebenen Käse darüber. Backe das Kartoffelgratin mit Rote Bete für 40 Minuten auf mittlerer Schiene, bis der Käse knusprig und gold-braun ist.

