Für diesen Kartoffelauflauf mit Frischkäse brauchst du nur 3 Zutaten

Kennst du das auch? Der Magen meldet sich lautstark zu Wort, du hast aber absolut keine Idee, was du zum Mittag essen sollst? Wie wäre es mit einem Kartoffelauflauf? Unsere Variante ist im Handumdrehen zubereitet und du brauchst gerade einmal drei Zutaten. Hier kommt das Rezept für diesen einfachen Auflauf mit Kartoffeln.

So einfach bereitest du einen Kartoffelauflauf mit Frischkäse zu

Unser Kartoffelauflauf besteht aus Kartoffeln, Kräuter-Frischkäse und geriebenem Cheddar. Zum Nachkochen schälst du zuerst die Kartoffeln und hobelst sie dann mit einer Küchenreibe in dünne Scheiben. Schichte diese in eine Auflaufform und platziere in der Mitte den Frischkäse. Decke die Form mit Alufolie ab und schiebe sie für 20 Minuten bei 180 °C Ober- und Unterhitze in den Ofen.

Hole den Kartoffelauflauf nach der Zeit aus dem Ofen, entferne die Alufolie und verrühre die garen Kartoffeln mit dem Frischkäse. Nun hat der geriebene Cheddar seinen großen Auftritt. Streue ihn über die Kartoffeln und schiebe den Auflauf noch einmal zurück in den Ofen, bis der Käse zerlaufen, goldbraun und knusprig ist. Genieße den Auflauf pur oder gönn dir einen frischen Salat dazu. Auch als Beilage zu Fisch- oder Fleischgerichten ist er perfekt.

Kartoffelauflauf aus nur 3 Zutaten Ein Kartoffelauflauf ist kompliziert? Von wegen! Probiere unsere Variante. Die besteht aus 3 Zutaten und ist in einer halben Stunde fertig.

Tipp: Hat der Frischkäse nicht genug Flüssigkeit, dann kannst du einen Schluck Wasser zu den rohen Kartoffeln hinzugeben. Dann garen sie besser und trocknen im Ofen nicht aus.

Die Zubereitung eines Auflaufs aus Kartoffeln und Frischkäse ist alles andere als kompliziert und zeitaufwendig. Weitere Auflauf-Rezepte mit der Knolle gibt es übrigens bei Leckerschmecker zu entdecken, darunter dieser Kartoffelauflauf mit Pfifferlingen. Ein Klassiker der französischen Küche ist das Kartoffelgratin Dauphinois, das mit Sahne und mediterranen Kräutern zubereitet wird. Wie wäre es mit einem Kartoffelauflauf mit Joghurt? Mit unserem Rezept kannst du dir den Klassiker auch in einer indischen Variante mit typischen Gewürzen wie Kardamom und Kreuzkümmel schmecken lassen.