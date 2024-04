Kreative Kuchenidee: Rote-Bete-Kuchen

Schneide die gekochte Rote Bete in Stücke und gib sie in ein hohes Gefäß. Füge anschließend Joghurt, Eier und Öl hinzu und püriere alles gründlich durch.

Schneide die gekochte Rote Bete in Stücke und gib sie in ein hohes Gefäß. Füge anschließend Joghurt, Eier und Öl hinzu und püriere alles gründlich durch.

Mische in einer Schüssel Mehl, Backkakao, Salz, Zucker, gemahlene Mandeln und Zimt und gib dann das Rote-Bete-Joghurt-Püree hinzu. Verrühre alles zu einem glatten Teig.

Mische in einer Schüssel Mehl, Backkakao, Salz, Zucker, gemahlene Mandeln und Zimt und gib dann das Rote-Bete-Joghurt-Püree hinzu. Verrühre alles zu einem glatten Teig.

Mische in einer separaten Schüssel Natron mit Apfelessig, bis sich Blasen bilden. Gib die Mischung dann sofort zum Teig und rühre sie gut unter. Fülle den Teig in die gefettete Form und backe den Kuchen bei 160 °C für 70 Minuten.

Mische in einer separaten Schüssel Natron mit Apfelessig, bis sich Blasen bilden. Gib die Mischung dann sofort zum Teig und rühre sie gut unter. Fülle den Teig in die gefettete Form und backe den Kuchen bei 160 °C für 70 Minuten.