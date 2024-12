Serviere eine Rote-Bete-Lachs-Terrine zu Weihnachten

In der gehobenen Küche sind Terrinen ein kulinarisches Highlight. Du musst aber nicht gleich ein Sterne-Restaurant eröffnen, um in den Genuss einer Terrine zu kommen. Die Zubereitung ist nämlich gar nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Blick erscheint. Wie wäre es einfach mit einer Rote-Bete-Lachs-Terrine als Vorspeise zum Weihnachtsessen? Das passende Rezept gibt es hier.

Weihnachtliche Vorspeise: Rote-Bete-Lachs-Terrine

Eine Terrine ist eine kalte Vorspeise, die ohne Teig und meist in einer Form zubereitet wird. Wir finden: Sie ist der perfekte Starter für ein Weihnachtsmenü. Wer allerdings dachte, Terrinen sind kompliziert, der sollte unsere Rote-Bete-Lachs-Terrine probieren. Die Zubereitung ist herrlich unkompliziert, sie braucht nur etwas Zeit, um im Kühlschrank fest zu werden.

Für unsere Rote-Bete-Lachs-Terrine brauchst du eine kleine Auflaufform 🛒. Kleide sie von innen mit Frischhaltefolie aus und achte darauf, dass genug Folie nach außen übersteht. Daran kannst du die fertige Terrine später einfach aus der Form heben. Dann befüllst du sie mit einer Schicht Räucherlachsscheiben, einer Rote-Bete-Frischkäsecreme, einer Masse aus Schmand, Frischkäse und Meerrettich und zum Schluss gekochten Rote-Bete-Scheiben. Die Terrine wandert dann für mindestens drei Stunden in den Kühlschrank.

Unsere Terrine begeistert nicht nur mit einem geschmacklichen Feuerwerk verschiedener Aromen, sondern macht mit ihrer Mischung aus orangen, pinken und weißen Farbschichten auch optisch mächtig Eindruck.

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr Inspiration für dein Weihnachtsmenü – von der Vorspeise über den Hauptgang bis zum Dessert. Lass dir zum Beispiel unser Orangen-Hähnchen aus dem Ofen schmecken und genieße zum Nachtisch ein Stollenmousse und als Beilage selbst gemachte Serviettenknödel. Wir wünschen leckere Weihnachten!

Rote-Bete-Lachs-Terrine Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Kühlzeit: 3 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 45 Minuten Min. Portionen 6 Kochutensilien 1 kleine Kastenform (20 x 10 cm) Zutaten 1x 2x 3x 200 g gekochte Rote Bete

200 g Frischkäse

200 g Schmand

1/2 Zitrone

Salz und Pfeffer

300 g Räucherlachs

1 EL Meerrettich aus dem Glas

2 Blätter Gelatine

frischer Dill Zubereitung Lege eine kleine Kastenform mit Frischhaltefolie aus. Achte darauf, dass die Folie großzügig über den Rand hinausreicht. So kannst du die Terrine später leicht aus der Form heben.

Hoble eine halbe gekochte Bete in dünne Scheiben mit einer Küchenreibe. Püriere den Rest der gekochten Roten Bete fein und presse den Saft der halben Zitrone aus. Vermische nun das Rote-Bete-Püree mit 100 g Frischkäse, einem Esslöffel Schmand und Zitronensaft. Würze die Masse mit Salz und Pfeffer.

Weiche dann die Gelatine nach Packungsangabe ein, erwärme sie vorsichtig und rühre sie in die Rote-Bete-Masse ein.

Vermische den restlichen Frischkäse mit dem Schmand und dem Meerrettich. Würze alles nach Geschmack mit Salz, Pfeffer und einem Spritzer Zitronensaft.

Belege den Boden der Kastenform mit einer dünnen Schicht Räucherlachs.

Verteile anschließend die Frischkäse-Masse gleichmäßig darüber und streiche sie glatt. Streiche darauf gleichmäßig die Rote-Bete-Masse. Schließe mit einer Schicht gehobelter Rote Bete Scheiben ab.

Decke die Terrine mit Frischhaltefolie ab und drücke sie leicht an. Stelle die Form mit der Terrine für mindestens 3 Stunden zum Festwerden in den Kühlschrank.

Löse die Terrine anschließend vorsichtig aus der Form, indem du die Frischhaltefolie an den Rändern anhebst. Stürze sie auf eine Servierplatte, schneide sie in Scheiben und garniere sie nach Wunsch mit frischen Dillspitzen.

