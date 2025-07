Rezept mit Wow-Effekt: Rote-Bete-Püree mit Spiegelei

Mit diesem Rezept für Rote-Bete-Püree mit Spiegelei und Feta verwandelst du wenige Zutaten in ein farbenfrohes, sättigendes Gericht. In unter einer halben Stunde zauberst du dir ein leckeres Frühstück. Aber auch als leichtes Lunch oder zum Abendessen schmeckt das Püree richtig gut. Probiere das Rezept gleich selber aus!

Rote-Bete-Püree mit Spiegelei: farbenfrohes Frühstücksrezept

Bei der Roten Bete scheiden sich die Geister. Einige mögen den erdigen, leicht süßen Geschmack, andere können das farbenfrohe Gemüse nicht ausstehen. Ich gehöre zur ersten Fraktion und liebe Rote Bete. Ich esse sie gern im Salat, als Suppe oder als Aufstrich. Ihre tolle rote Farbe ist dabei noch ein zusätzlicher Hingucker.

Für das Rote-Bete-Pürree benötigst du vorgegarte Rote Bete. Die kannst du fertig vakuumiert im Supermarkt kaufen oder du kochst die Rote Bete frisch in Salzwasser. Da das je nach Größe der Rüben 30-50 Minuten dauert, solltest du rechtzeitig anfangen oder die Rüben schon am Vortag kochen. Nach dem Kochen lässt sich die Schale ganz leicht entfernen. Um Flecken an den Händen zu vermeiden, solltest du dabei allerdings Handschuhe tragen.

Für das Rezept kochst du zeitgleich auch noch Kartoffeln in Salzwasser gar. Würfele die Rote Bete anschließend und brate sie rundherum kurz in der Pfanne an. Püriere die Kartoffeln dann zusammen mit der Roten Bete, etwas Zitronensaft, 1 Prise Salz und Pfeffer sowie etwas Öl, bis eine cremige Konsistenz entsteht.

Brate nun noch Spiegeleier in einer Pfanne mit Öl und schneide einige Frühlingszwiebeln in Ringe. Serviere das Rote-Bete-Pürree mit dem Spiegelei und den Frühlingszwiebeln. Wer mag, kann auch noch etwas Feta drüberstreuen.

Die Rote Bete bringt nicht nur eine leuchtende Farbe mit, sondern auch wertvolle Nährstoffe wie Folsäure, Eisen und Betain. Ihr erdiger, leicht süßlicher Geschmack macht das Püree zu etwas ganz Besonderem.

Worauf wartest du also noch? Lege dir die Zutaten zurecht und fange gleich an! Lass es dir schmecken!

Rote-Bete-Püree mit Spiegelei Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 –3 Kartoffeln

500 g Rote Bete vorgegart

1 EL Zitronensaft

Salz und Pfeffer

2 –3 EL Öl

4 Eier

2 Frühlingszwiebeln

100 g Feta optional Zubereitung Schäle die Kartoffeln und koche sie in Salzwasser gar.

Würfele die Rote Bete grob und brate sie in einer Pfanne rundherum kurz an.

Gieße die Kartoffeln ab und püriere 🛒 sie anschließen mit der Roten Bete, dem Zitronensaft, etwas Öl sowie Salz und Pfeffer zu einem cremigen Püree.

Brate die Eier in einer Pfanne mit Öl an. Salze und pfeffere sie nach Geschmack.

Wasche die Frühlingszwiebeln und schneide sie in feine Ringe.

Verteile das Rote-Bete-Püree auf Tellern und richte die Spiegeleier darauf an.

Streue die Frühlingszwiebeln und optional noch etwas Feta darüber.

