Mach’s wie die Feinschmecker: Probiere die Rote-Bete-Rhabarber-Suppe

Olivia

Gib die Rote Bete-Würfel hinzu und brate sie für etwa 5 Minuten mit an.

Erhitze das Olivenöl in einem großen Topf und dünste die Zwiebel und den Knoblauch darin glasig.

Schäle die Rote Bete und schneide sie in kleine Würfel. Wasche und schäle den Rhabarber, entferne die Enden und schneide ihn in etwa 2 cm lange Stücke. Schäle die Zwiebel und die Knoblauchzehen, würfle beides fein.

Notizen