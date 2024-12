Schlemmer-Frühstück: Rote-Bete-Shakshuka

In der kalten und dunklen Jahreszeit fällt einem das Aufstehen am Morgen an manchen Tagen nicht leicht. Da ist man froh über jede Minute, die man noch unter der warmen Decke verbringen kann. Die einzige Aussicht, die einen vielleicht doch aus den Federn locken kann, ist die Aussicht auf eine große Tasse Kaffee (oder Tee) und ein gutes Frühstück – wie etwa ein leckeres Rote-Bete-Shakshuka.

Rezept für Rote-Bete-Shakshuka

Im Winter mögen wir unser Frühstück gern warm und etwas reichhaltiger. Ein besonderes Lieblingsrezept ist dabei ein Shakshuka aus Roter Bete. Das ist dank seiner intensiven roten Farbe nicht nur ein Hingucker auf dem Frühstückstisch, sondern macht auch richtig satt.

Shakshuka ist ursprünglich ein aus Nordafrika stammendes Gericht, das zu jeder Tageszeit gegessen werden kann. In Israel serviert man es gern zum Frühstück. Auch wir lieben es, damit in den Tag zu starten. Passend zur Saison wandeln wir das Rezept jedoch etwas ab und verpassen dem Shakshuka mit Roter Bete eine Extraportion Vitamine. Die können im grauen Winter schließlich nicht verkehrt sein, oder?

Für unser Rote-Bete-Shakshuka verwenden wir bereits gekochte Rote Bete, die du in der Gemüseabteilung in jedem Supermarkt findest. So steht dein Frühstück schneller auf dem Tisch. Du kannst aber auch frische Bete verwenden. Dazu kochst du sie mit Schale in einem Topf mit Wasser, bis sie weich ist und schälst sie anschließend. Bevorzugst du diese Variante, kannst du diesen Schritt bereits am Abend vorbereiten.

Typische Gewürze für ein waschechtes Shakshuka sind Paprikapulver, Kreuzkümmel und Chili. Die kommen natürlich auch in unsere Variante. Wie intensiv du dein Gericht magst, hängt natürlich vom individuellen Geschmack ab. Probiere gern ein wenig aus, bis du die perfekte Mischung gefunden hast und ergänze weitere Gewürze, wenn dir in unserem Rezept noch welche fehlen sollten.

Highlight eines Shakshukas sind aber die langsam in der Soße gegarten Eier. Dazu machst du mit einem Löffel kleine Mulden in die Gemüsemasse und schlägst in jede ein ganzes Ei hinein. Dann deckst du die Pfanne 🛒 mit einem Deckel ab und lässt die Eier langsam garen, bis das Eiweiß gestockt und das Eigelb wachsweich ist. Streue zum Servieren noch gehackte Petersilie über dein Shakshuka für eine frische Note und lass es dir zusammen mit frischem Brot schmecken.

Übrigens: Shakshuka schmeckt nicht nur mit Rote Bete. Probiere das beliebte Frühstücksgericht aus der Pfanne auch mal als Kürbis-Shakshuka, als grünes Shakshuka oder als klassische Shakshuka-Variante in der Originalversion.

Rote-Bete-Shakshuka Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 mittlere Rote Beten vorgekocht

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 rote Paprika

2 EL Olivenöl

1/2 TL Kreuzkümmel

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

1 Prise Chili

1 Dose gehackte Tomaten

4 Eier

frische Petersilie optional Zubereitung Rasple die gekochten Beten mit einer Küchenreibe in feine Streifen. Ziehen Zwiebel und Knoblauch ab und hacke sie in feine Würfel. Wasche die Paprika und schneide sie in kleine Stücke.

Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne und röste die Zwiebeln und den Knoblauch darin glasig an. Füge Kreuzkümmel, Paprikapulver und Chili hinzu und röste die Gewürze ebenfalls kurz mit an.

Gib die Paprika und die Rote Bete in die Pfanne. Brate alles für etwa 5 Minuten mit an.

Gieße die gehackten Tomaten dazu und würze die Soße mit Salz und Pfeffer. Lass die Mischung für 10 Minuten köcheln, bis sie etwas eingedickt ist.

Forme mit einem Löffel vier Mulden in der Soße und schlage jeweils ein Ei hinein. Setze einen Deckel auf die Pfanne und lasse die Eier bei niedriger Hitze etwa 8 Minuten garen, bis das Eiweiß gestockt ist. Das Eigelb sollte noch weich sein.

Verteile die Rote-Bete-Shakshuka auf Teller und serviere sie warm mit gehackter Petersilie und frischem Brot.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.