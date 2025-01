Für kalte Wintertage: Rote-Bete-Süßkartoffel-Salat

Wintersalate sind fad? Im Gegenteil! Der beste Beweis ist dieser aromatische Rote-Bete-Süßkartoffel-Salat, der sowohl als vegane Hauptmahlzeit als auch als Beilage eine ausgezeichnete Figur macht. Mit unserem Rezept kannst du ihn ganz leicht nachmachen.

Einfache Zubereitung: Rote-Bete-Süßkartoffel-Salat

Du suchst nach einem Salat mit leckerem Wintergemüse, der unkompliziert ist und satt macht? Den hast du mit diesem Rote-Bete-Süßkartoffel-Salat gefunden. Der steckt voller gesunder Zutaten, die dich in den kalten Monaten mit wichtigen Nährstoffen versorgen. Und sorgt mit seinen intensiven Farben in Rot und Orange auch noch für ein optisches Highlight auf dem Teller.

Für den Salat brauchst du neben Süßkartoffeln und Roter Bete, wir verwenden hier bereits vorgekochte Bete aus der Gemüseabteilung, noch Walnüsse und frischen Thymian. Für das Dressing stehen Ahornsirup, Dijon-Senf, Zitronensaft und Olivenöl auf deiner Zutatenliste. Stelle alles bereit und leg los.

Die Süßkartoffeln müssen zuerst geschält und in mundgerechte Würfel geschnitten werden. Dann verteilst du sie auf einem mit Backpapier oder Dauerbackmatte 🛒 ausgelegtem Backblech, träufelst etwas Öl darüber, würzt mit Salz und Pfeffer und schiebst sie für rund 20 Minuten zum Garen in den Backofen. In der Zwischenzeit kannst du die vorgegarte Rote Bete ebenfalls in Stücke schneiden, die Nüsse hacken und sie in einer Pfanne etwas anrösten.

Vermische Olivenöl, Zitronensaft, Ahornsirup, Dijon-Senf, Salz und Pfeffer noch zu einem Dressing. Vermenge dann die gebackene Süßkartoffel, Rote Bete, Walnüsse, frische Thymianblätter und das Dressing in einer Schüssel.

Tipp: Du suchst passende Gerichte fürs Meal-Prep? Der Rote-Bete-Süßkartoffel-Salat ist bestens dafür geeignet. Bereite gleich etwas mehr davon vor, stelle den Rest (ohne Dressing) in den Kühlschrank und nehme ihn am nächsten Tag einfach als Lunch mit zur Arbeit.

Gönn dir mehr Salat im Winter. Die passenden Rezeptideen findest du bei Leckerschmecker. Probiere unbedingt einen vitaminreichen und ebenfalls veganen Rotkohl-Gurken-Salat oder einen vegetarischen Caesar Salat mit gerösteten Kichererbsen. Ebenfalls lecker ist dieser fruchtige Wintersalat mit Orangen und Käsechips.

Rote-Bete-Süßkartoffel-Salat Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 2 mittelgroße Süßkartoffeln

3 Rote Beten vorgekocht

1 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

100 g Walnüsse

frischer Thymian Für das Dressing: 3 EL Olivenöl

1 EL Zitronensaft

1 TL Ahornsirup

1 TL Dijon-Senf

Salz und Pfeffer Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Schäle die Süßkartoffeln und schneide sie in mundgerechte Würfel. Schneide die vorgekochte Rote Bete ebenfalls in kleine Würfel.

Verteile die Süßkartoffelwürfel auf einem Backblech, beträufle sie mit einem Esslöffel Olivenöl und würze sie mit Salz und Pfeffer. Röste sie im Ofen für etwa 20 Minuten, bis sie weich und leicht gebräunt sind.

Gib die Walnüsse in eine kleine, Pfanne und röste sie bei mittlerer Hitze für 2–3 Minuten an. Stelle sie dann beiseite.

Verrühre Olivenöl, Zitronensaft, Ahornsirup, Dijon-Senf sowie Salz und Pfeffer in einer kleinen Schüssel zu einem cremigen Dressing.

Vermische die gerösteten Süßkartoffeln und die Rote-Bete-Würfel in einer großen Schüssel. Gieße das Dressing darüber und rühre alles vorsichtig um, damit die Zutaten gleichmäßig bedeckt sind.

Richte den Salat auf Tellern an und bestreue ihn mit den gerösteten Walnüssen und frischen Thymianblättern.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.