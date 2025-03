Rotkäppchenkuchen vom Blech: Diesen Klassiker musst du nachbacken

Dieser Rotkäppchenkuchen vom Blech ist eine köstliche Variation eines bekannten Klassikers und kinderleicht nachgebacken. Die Donauwelle oder auch Schneewittchenkuchen ist nicht ohne Grund vielerorts beliebt. Beim Rotkäppchenkuchen steht die Kirsche aber etwas mehr im Vordergrund, wodurch dieser köstliche Kuchen etwas fruchtiger wird.

Rotkäppchenkuchen vom Blech: ein absoluter Klassiker

Seit wann dieser Kuchenklassiker bereits gebacken wird, ist nicht bekannt. Einzig der Name lässt sich recht simpel erklären, da die einzelnen Zutaten mit ihren Farben natürlich an die Protagonistin des gleichnamigen Märchens erinnern. Genauso ist es übrigens auch beim Schneewittchenkuchen, der aber vermutlich eher als „Donauwelle“ bekannt ist.

Hier sollen die unterschiedlichen Teigschichten sowie das Wellenmuster auf der Schokolade an die Wellen der Donau erinnern. Ganz egal, welchen Namen dieser herrliche Kuchen in deiner Umgebung am Ende trägt, Fakt ist: Er schmeckt garantiert jedem.

Am Wichtigsten während der Zubereitung ist wirklich, dass du es nicht zu schnell angehst. Die einzelnen Schichten müssen genügend abkühlen, bevor du sie zusammen gibst. Warte also lieber ein paar Minuten zu lange als zu wenig, damit sie am Ende nicht verlaufen, sondern schön getrennt voneinander bleiben.

Mische zuerst die Zutaten für den Teig zusammen. Sobald die Kirschen ihren Platz darauf eingenommen haben, kommt der Kuchen nämlich schon in den Ofen. Während der Kuchenboden im Ofen backt, kannst du dich schon um die Creme kümmern, da beide ordentlich auskühlen müssen, bevor du sie auf dem Kuchen verteilst. Zum Schlagen der Butter empfiehlt es sich, zu einem Handmixer 🛒 zu greifen.

Sobald du die Buttercreme auf dem Kuchen verteilt hast, kannst du dich um die Glasur kümmern und sie als letzte Schicht auf den Kuchen geben. Nachdem du ihn im Kühlschrank auskühlen lassen hast, darfst du ihn dir endlich schmecken lassen!

Rotkäppchenkuchen vom Blech Dominique 4.27 ( 76 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Ruhezeit 12 Stunden Std. Gesamtzeit 13 Stunden Std. Portionen 20 Stücke Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig 500 g Butter

250 g Zucker

1 Prise Salz

1 Pck Vanillezucker

5 Eier Größe M

400 g Weizenmehl Type 405

1 Pck Backpulver

150 ml Milch

2 Gläser Sauerkirschen Für die Creme: 400 ml Milch

1 Pck Vanillepuddingpulver

50 g Zucker

1 Pck Vanillezucker

250 g Butter

250 ml Sauerkirschsaft

1 Pck Tortenguss rot

2 EL Zucker Zubereitung Heize den Backofen auf 170 °C Ober-/Unterhitze vor.

Verrühre Butter, Zucker, Salz und Vanillezucker. Gib nach und nach die Eier dazu und mische sie gut unter die Buttermasse.

Vermenge das Mehl mit dem Backpulver. Gib diese Mischung nach und nach zur Butter-Ei-Masse, füge Milch hinzu und verrühre es zu einem glatten Teig. Verteile den Teig gleichmäßig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech.

Lass die Sauerkirschen abtropfen und verteile sie auf dem Teig. Backe den Kuchen für etwa 30 Minuten im vorgeheizten Ofen. Lass ihn anschließend gut auskühlen.

Koche aus 400 ml Milch, Puddingpulver, 50 g Zucker und einer Packung Vanillezucker einen Pudding für die Füllung.

Gib den heißen Pudding in eine Schüssel und bedecke ihn mit Frischhaltefolie. Lass ihn etwa auf Raumtemperatur abkühlen.

Schlage die zimmerwarme Butter 3-4 Minuten mit einem Handmixer auf. Füge nach und nach den Pudding hinzu und rühre es zu einer glatten Creme.

Verteile die Creme gleichmäßig auf dem Kuchen.

Bereite den Tortenguss nach den Packungsangaben mit dem Sauerkirschsaft und 2 EL Zucker zu. Lass es etwas abkühlen und verteile ihn dann gleichmäßig auf dem Kuchen. Stelle den Rotkäppchenkuchen am besten über Nacht im Kühlschrank kalt.

