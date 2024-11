Rotkohl-Rouladen gefüllt mit Reis und Pilzen sind perfekt für Weihnachten

Koche den Reis in der doppelten Menge Salzwasser gar.

Wasche den Kohlkopf und schneide den Strunk heraus. Blanchiere ihn 15 Minuten in einem großen Topf mit Salzwasser. Löse anschließend die großen Blätter vorsichtig ab. Alternativ kannst du die Blätter auch einzeln blanchieren.

Brate die Hälfte der Zwiebeln, des Knoblauchs und alle Pilze an.

