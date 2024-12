Rotkohlquiche: glänzender Auftritt für das Kohlgemüse

Heute dreht sich bei uns alles um den Rotkohl. Denn das leckere Wintergemüse kann mehr als nur als Beilage zu einem Festtagsmenü verarbeitet zu werden. Wir schnappen uns einen runden Kopf, raspeln ihn klein und backen daraus eine köstliche Quiche. Und so einfach wird’s gemacht.

So einfach backst du eine Rotkohlquiche

Vorhang auf für den Rotkohl. Das leckere Gemüse landet heute nämlich mal nicht in der Beilage oder einem Rohkostsalat, sondern in einer Quiche. Zusammen mit einem knusprigen Mürbeteig und knackigen Walmüssen wird daraus eine gesunde Mahlzeit, die satt und glücklich macht.

Herbst und Winter ohne Rotkohl? Das klingt doch wirklich unvorstellbar, oder? Wer den Kohl mal in einem neuen Gewand probieren möchte, dem empfehlen wir diese leckere Rotkohlquiche. Für diese bereitest du zuerst einen klassischen Mürbeteig aus Mehl, Butter, Salz und einem Ei. Forme aus dem Teig eine Kugel, wickle sie in Frischhaltefolie und lege sie für 30 Minuten in den Kühlschrank. Danach rollst du den Teig aus und kleidest damit eine gefettete Quicheform aus. Stich den Boden ein paar Mal mit einer Gabel ein und backe den Teig zehn Minuten vor.

In der Zwischenzeit bereitest du die Füllung vor. Dafür schneidest du eine Zwiebel in Würfel und den Kohl in Streifen. Beides brätst du in einer Pfanne mit etwas Butter an. Verrühre dann Eier, Sahne und geriebenen Käse zu einer glatten Masse und rühre den angebratenen Kohl sowie Walnüsse unter. Jetzt gießt du diese Masse noch auf den vorgebackenen Teig und schiebst die Quiche zum Backen in den Ofen.

Appetit auf noch mehr deftige Quiche-Kreationen? Probiere doch mal eine Rosenkohl-Quiche mit Ziegenkäse. Kohl-Fans freuen sich auch über eine Wirsing-Quiche oder eine Grünkohl-Quiche.