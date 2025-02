Rührei-Kartoffeln mit Käse sorgen für mehr Genuss am Frühstückstisch

Wer es morgens bereits deftig mag, sollte sich dieses Rezept für Rührei-Kartoffeln mit Käse unbedingt merken. Es ist nicht gerade ein leichtes Frühstück, aber manchmal packt einen eben schon zu früher Stunde die Lust auf herzhafte Küche. Dann kommt dieses Pfannengericht wie gerufen.

Rezept für Rührei-Kartoffeln mit Käse: Hausmannskost am Morgen

Na, gehörst du zu den Menschen, die zum Frühstück gern mal deftig auffahren? Dann gefallen dir sicher unsere Rührei-Kartoffeln mit Käse. Sie verbinden gleich drei absolute Lieblinge der Leckerschmecker-Redaktion, die alle Namensgeber für dieses Gericht sind. Wir sind große Fans von Ei, Kartoffeln und Käse und lieben es, wenn alle drei Komponenten aufeinandertreffen.

Endlich gelüftet: Wir kennen das Geheimnis des perfekten Rühreis und haben unsere sieben Profitipps mit dir geteilt. Aber psst, nicht weiter sagen!

Viel mehr Zutaten brauchen wir für die Rührei-Kartoffeln mit Käse auch gar nicht. Es stehen ansonsten nur noch etwas Salz und Pfeffer, Petersilie, Milch und Butter auf der Liste. Wir beginnen damit, die Kartoffeln entweder zu schälen oder, wenn wir die Schale mitessen wollen, gründlich zu waschen. Danach schneiden wir sie in Würfel und kochen diese in gesalzenem Wasser.

Derweil reiben wir den Käse, wir haben uns für Cheddar entschieden. Natürlich kannst du auch eine andere Sorte verwenden. Danach hacken wir die Petersilie, und schon geht’s weiter mit dem Abgießen der Kartoffeln. Die braten wir anschließend in Butter an. Derweil können wir die Eier mit der Milch verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Der Mix kommt dann mit zu den Kartoffeln in die Pfanne 🛒, und zwar so lange, bis die Eier stocken. Nun müssen wir nur noch den Cheddar darüber streuen, kurz warten, bis er leicht geschmolzen ist und können die Rührei-Kartoffeln mit Käse und Petersilie bestreut servieren.

Rührei-Kartoffeln mit Käse Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 große Kartoffeln festkochend

Salz

120 g Cheddar

1/2 Bund Petersilie

Butter für die Pfanne

4 Eier

120 ml Milch

Pfeffer Zubereitung Schäle die Kartoffeln oder wasche sie gründlich und schneide sie in kleine Würfel. Koche diese in gesalzenem Wasser je nach Größe für 10-15 Minuten, bis sie gar sind.

Reibe derweil den Cheddar, wasche die Petersilie und hacke sie.

Gieße die Kartoffeln ab und brate sie 7-10 Minuten unter mehrmaligem Wenden in Butter, bis sie leicht gebräunt sind.

Verrühre derweil die Eier mit der Milch und würze sie mit Salz und Pfeffer.

Gieße die Eier zu den Kartoffeln in die Pfanne und lass sie 5 Minuten unter gelegentlichem Wenden stocken.

Streue den Käse darüber und. lass ihn etwas schmelzen. Streue die Petersilie darüber und serviere das Gericht noch warm.

