Ein Rührei mit Parmesan schmeckt nicht nur zum Frühstück

Rührei ist ein echter Frühstücksklassiker, den man sich easy zu Hause selbst zubereiten kann. Das Ganze dauert nicht lang und erfordert wenig Aufwand, weshalb es wahrscheinlich auch so beliebt ist. Aber Varianten wie unser Rührei mit Parmesan schmecken nicht nur morgens, sondern sind genauso ein leckerer Snack für die Mittagspause oder das Abendessen. Und bieten dabei viel Spielraum, das Gericht an die eigenen Vorlieben anzupassen.

So leicht machst du Rührei mit Parmesan

Für das Grundrezept eines Rühreis mit Parmesan brauchst du nur eine Handvoll Zutaten: Neben Eiern und Parmesan gehören Sahne, eine Zwiebel, Salz, Pfeffer und Sprudelwasser dazu. Diese Basis kannst du nach Lust und Laune variieren. Verfeinere die Eierspeise beispielsweise mit Kräutern oder gib gebratenen Speck dazu. Es ist außerdem möglich, Gemüse zu verwenden, etwa Paprikastücke oder Tomaten.

Tipp: Parmesan ist aufgrund von Lab, das im Herstellungsprozess verwendet wird, nicht vegetarisch. Möchtest du also eine Veggie-Variante zaubern, solltest du den Käse mit einer anderen Sorte austauschen.

Starte damit, eine Zwiebel zu schälen und zu hacken. Sie wird in etwas Butter oder Öl angeschwitzt. Reibe derweil den Käse und verrühre ihn mit den Eiern und der Sahne. Die Masse wird mit Salz und Pfeffer gewürzt und mit einem Schluck Sprudelwasser vermengt, dann kommt sie zu den Zwiebelstückchen in die Pfanne 🛒. Zunächst sollte sie etwas stocken, dann kannst du beginnen, die Eier zu rühren. Lass sie so lange auf dem Herd, bis das Rührei mit Parmesan die gewünschte Konsistenz aufweist.

Möchtest du morgens etwas Abwechslung, kannst du anstelle vom Rührei mit Parmesan auch mal ein Chorizo-Rührei oder ein Rührei mit Brokkoli zaubern. Ebenfalls köstlich und mal etwas anderes sind unsere Rührei-Toast-Muffins mit Salami und Käse. Für welches Rezept entscheidest du dich als Nächstes?

Rührei mit Parmesan keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

Butter oder Öl zum Braten

40 g Parmesan

8 Eier

80 ml Sahne

Salz und Pfeffer

1-2 EL Sprudelwasser Zubereitung Ziehe die Zwiebel und hacke sie. Schwitze sie in Butter oder Öl an.

Reibe derweil den Parmesan.

Schlage die Eier in eine Schüssel und verrühre sie mit der Sahne und dem Parmesan. Würze die Masse mit Salz und Pfeffer.

Rühre das Sprudelwasser ein.

Gieße die Eiermasse in die Pfanne und lass sie etwas stocken. Beginne dann, sie gelegentlich zu rühren und lass die Eier so lange braten, bis sie die gewünschte Konsistenz haben.

