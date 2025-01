Für einen guten Start in den Tag: Rührei mit Brokkoli

Unter der Woche muss es morgens oft schnell gehen – sowohl beim Fertigmachen als auch beim Frühstück. Dennoch sollte es schmecken und Energie für den bevorstehenden Tag liefern. Rührei mit Brokkoli ist genau das Richtige, wenn du wenig Zeit hast, aber trotzdem etwas Leckeres und Nahrhaftes auf den Tisch bringen möchtest.

Schnelles Rezept für Rührei mit Brokkoli

Rührei hat in vielen Kulturen einen festen Platz auf dem Frühstückstisch. Kein Wunder, denn es ist lecker, nährstoffreich und vielseitig. Passend zum Winter servieren wir unser Rührei mit Brokkoli. Hinzu kommen noch Zwiebel und grüne Paprika. Milch sorgt für eine cremige Konsistenz.

Den Brokkoli garen wir vorher etwa fünf Minuten in kochendem Salzwasser, Paprika und Zwiebel dünsten wir in er Pfanne 🛒 kurz an. Die Eier verquirlen wir in einer Schüssel mit der Milch und würzen sie mit Salz und Pfeffer. Dann füllen wir den Brokkoli sowie die Eier in die Pfanne und lassen sie komplett stocken.

In Spanien wird eine ähnliche Kombination in Tortilla-Form zubereitet, während in der Türkei und in Mexiko Eierspeisen oft mit Tomaten und anderem Gemüse angereichert werden. Diese kulturelle Vielfalt zeigt, wie universell das Rührei ist. Es steht für Einfachheit und Kreativität in der Küche.

Das Rührei mit Brokkoli ist die perfekte Mischung aus Einfachheit und Raffinesse. Gleichzeitig kannst du es nach Belieben weiter variieren, zum Beispiel durch die Zugabe von Käse, Tomaten oder Paprika. Lass es dir schmecken!

Anstelle von Brokkoli kannst du dir auch ein Rührei mit Rosenkohl und Speck zubereiten. Oder du probierst das Rührei mit Haferflocken oder die mediterrane Variante mit Feta und getrockneten Tomaten aus.

1 Prise Salz

1 kleiner Brokkoli

1 grüne Paprika

1 Zwiebel

4 Eier

1 Prise Pfeffer

50 ml Milch

2 EL Butter oder Öl Zubereitung Wasche den Brokkoli und breche die Röschen ab. Koche 2 l Salzwasser in einem Topf auf und gare den Kohl darin für 5 Minuten. Gieße ihn danach ab und lass ihn abtropfen.

Wasche die Paprika und schneide sie klein. Schäle die Zwiebel und würfele sie.

Verquirle die Eier mit der Milch in einer Schüssel und würze sie mit Salz und Pfeffer.

Gib die Butter in eine heiße Pfanne und dünste die Zwiebel und Paprika darin kurz an. Gib dann den Brokkoli hinzu und gieße die Eiermasse darüber.

Lass die Eier 30 Sekunden stocken und wende sie dann, bis sie komplett gestockt sind.

