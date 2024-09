Mediterraner Genussmoment: Rührei mit Feta und getrockneten Tomaten

Rührei ist, was Frühstücksgerichte angeht, die perfekte Basis. Denn was für herzhafte Zusätze passen schon nicht zu der Eimasse? Richtig, kaum welche. Käse, Gemüse, Fleisch und sogar Fisch machen sich hervorragend und sorgen für einen ganz besonders schönen Start in den Tag. Daher ist es kein Wunder, dass Rührei mit Feta und getrockneten Tomaten schnell zu einem absoluten Frühstücksliebling avanciert ist. Hier ist das einfache Rezept.

So machst du Rührei mit Feta und getrockneten Tomaten

Rührei mit Feta und Tomaten ist eine Spezialität meines Bruders. Wann immer wir morgens beisammensitzen und jemand Rührei erwähnt, springt er auf und beginnt, blitzschnell getrocknete Tomaten zu schneiden. Dann flitzt er durch den Garten und sucht alles, was es an Kräutern so gibt und kurz darauf serviert er stolz eine riesige Portion dampfendes Frühstücksei. Selten habe ich jemanden gesehen, der mit so viel Elan Ei zubereitet. Wer einen Bissen davon nimmt, versteht schnell, warum mein Bruder immer Rührei-Vorrecht hat. Es ist einfach lecker.

Du kannst sowohl getrocknete Tomaten in Öl verwenden als auch trockene. Weiche letztere vor dem Schneiden etwas ein und drücke sie dann aus, damit sie nicht zu hart oder wässrig werden. Feta verleiht dem Rührei einen tollen Geschmack und sorgt außerdem dafür, dass es saftig bleibt.

Übrigens: Das Öl von getrockneten Tomaten musst du nicht wegkippen! Du kannst es stattdessen für allerlei leckere Dinge verwenden.

Die beiden Geheimnisse für ein leckeres Rührei mit Feta und getrockneten Tomaten sind eigentlich keine wirklichen Geheimnisse, aber dennoch unheimlich wichtig: Verwende zum Anbraten Olivenöl anstatt Butter und spare nicht an den Kräutern. Dabei spielt es keine große Rolle, welche Kräuter du verwendest. Nur frisch sollten sie sein. Petersilie, Schnittlauch, aber auch Rosmarin, Thymian und sogar Salbei in kleinen Mengen schmecken wirklich gut und sorgen dafür, dass jedes Geschmackserlebnis sein eigener kleiner Moment ist.

