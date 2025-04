Rührei mit Krabben auf Toast zum Frühstück

Ein Rührei mit Krabben auf einem knusprigen Toast ist ein norddeutscher Frühstücksklassiker. Das schnell zubereitete Gericht schmeckt aber nicht nur Fischköppen und Küstenkindern. Hier ist das Rezept.

Blitz-Frühstück: Rührei mit Krabben auf Toast

Rezepte für Rührei gibt es wie Sand am Meer. Wenn du dich aber mal mit einer besonderen Variante verwöhnen möchtest, dann gönn dir ein Rührei mit Krabben auf Toast. Die Zubereitung ist mehr als einfach.

Zuerst bereitest du wie gewohnt ein klassisches Rührei zu. Dazu verquirlst du die Eier in einer Schüssel und schmeckst sie mit Salz und Pfeffer ab. Tipp: Für einen Schuss mehr Cremigkeit kannst du etwa drei Esslöffel Milch oder Sahne unter die Eier rühren. Danach lässt du das Ei in der Pfanne stocken, nimmst es heraus und stellst es am besten in einer Schüssel im Backofen bei niedriger Temperatur warm.

Nun erwärmst du die Krabben ebenfalls in der Pfanne 🛒. Eine erneute Zugabe von Öl ist nicht notwendig, da die Krabben nicht mehr braten sollen. Danach wird das Brot getoastet, mit Rührei, Krabben und Schnittlauch belegt und schon kannst du dir das Deluxe-Frühstück schmecken lassen.

Krabben sind eine weitverbreitete Spezialität an der Nord- und Ostseeküste. Sie werden gern frisch vom Kutter verkauft und als Snack gegessen. Es gibt aber auch jede Menge Spezialitäten mit den kleinen Tieren, die zu den Garnelen gehören. Rührei mit Krabben auf Toast ist eine davon. Krabben gelten übrigens als sehr gesund, da sie einen hohen Eiweißanteil besitzen sowie Vitamin D und B12, Magnesium, Zink und Jod enthalten.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Mit unseren Leckerschmecker-Rezepten gibt es ab sofort nicht nur freitags leckeren Fisch. Wie wäre es mit einem schnellen Feierabendgericht wie dem Lachs-Sahne-Gratin? In internationalen Gewässern genießt du, wenn du dich für englischen Fisch in Bierteig mit Erbsenpüree entscheidest. Ein Thunfisch-Nudelauflauf verbindet auf köstliche Weise das Beste aus zwei Welten: Fisch und Pasta.

Rührei mit Krabben auf Toast Judith 3.67 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 6 Eier

Salz und Pfeffer

1 Bund Schnittlauch

1 EL Rapsöl

300 g Nordseekrabben geschält

2 TL Zitronensaft

8 Scheiben Toastbrot Zubereitung Verquirle zuerst die Eier in einer Schüssel und würze sie mit Salz und Pfeffer. Wasche dann den Schnittlauch und schneide ihn in Ringe.

Erhitze das Rapsöl in einer Pfanne, gib die verquirlten Eier hinzu und lass sie unter Rühren stocken. Wenn das Rührei fertig ist, nimm es kurz heraus und stelle es warm.

Erwärme (nicht braten) in der gleichen Pfanne die Nordseekrabben und schmecke sie mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft ab.

Toaste das Brot und verteile erst das Rührei und dann die Krabben darauf. Streue zum Schluss Schnittlauch über die Krabben und lass dir ein Frühstück schmecken. Notizen Wenn du statt Toastbrot ein rustikales Schwarzbrot oder ein Sauerteigbrot verwendest, wird aus dem Frühstück ein leichtes Abendessen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.