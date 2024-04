Rührei mit Krabben auf Toast zum Frühstück

Ein Rührei mit Krabben auf einem knusprigen Toast ist ein norddeutscher Frühstücksklassiker. Das schnell zubereitete Gericht schmeckt aber nicht nur Fischköppen und Küstenkindern.

Blitz-Frühstück: Rührei mit Krabben auf Toast

Rezepte für Rührei gibt es wie Sand am Meer. Wenn du dich aber mal mit einer besonderen Variante verwöhnen möchtest, dann gönn dir ein Rührei mit Krabben auf Toast. Die Zubereitung ist mehr als einfach.

Zuerst bereitest du wie gewohnt ein klassisches Rührei zu. Dazu verquirlst du die Eier in einer Schüssel und schmeckst sie mit Salz und Pfeffer ab. Tipp: Für einen Schuss mehr Cremigkeit kannst du etwa drei Esslöffel Milch oder Sahne unter die Eier rühren. Danach lässt du das Ei in der Pfanne stocken, nimmst es heraus und stellst es am besten in einer Schüssel im Backofen bei niedriger Temperatur warm.

Nun erwärmst du die Krabben ebenfalls in der Pfanne. Eine erneute Zugabe von Öl ist nicht notwendig, da die Krabben nicht mehr braten sollen. Danach wird das Brot getoastet, mit Rührei, Krabben und Schnittlauch belegt und schon kannst du dir das Deluxe-Frühstück schmecken lassen.

Krabben sind eine weitverbreitete Spezialität an der Nord- und Ostseeküste. Sie werden gern frisch vom Kutter verkauft und als Snack gegessen. Es gibt aber auch jede Menge Spezialitäten mit den kleinen Tieren, die zu den Garnelen gehören. Rührei mit Krabben auf Toast ist eine davon. Krabben gelten übrigens als sehr gesund, da sie einen hohen Eiweißanteil besitzen sowie Vitamin D und B12, Magnesium, Zink und Jod enthalten.

