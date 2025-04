Rührei mit Quark versorgt dich mit ordentlich Proteinen zum Frühstück

Rührei mit Käse kennen wir alle. Aber Rührei mit Quark? Das ist – zumindest für uns – eine ganz neue Entdeckung. Wirkt erstmal ungewöhnlich, ist aber eine supergute Idee, denn es ist fluffig, saftig und einfach nur lecker. Noch ein Pluspunkt: Der Quark sorgt für eine Extraportion Proteine, die immer gern gesehen ist. Zuschlagen!

So lecker schmeckt Rührei mit Quark

Rührei zum Frühstück ist immer eine gute Idee. Es sättigt, ist einfach zubereitet und schmeckt zu Brötchen, Vollkornbrot oder Toast gleichermaßen gut. Gleichzeitig ist es eine perfekte Basis für allerlei Zugaben. Heute gibt es bei uns Rührei mit Quark, was einerseits für guten Geschmack und andererseits für besonders gesunde Inhaltsstoffe sorgt.

Quark ist ein Frischkäse, der besonders eiweißreich ist. Dadurch unterstützt er den Muskelaufbau und ist eine beliebte Zutat von Sporttreibenden. Doch nicht nur damit punktet er. Wie viele Milchprodukte ist er reich an Kalzium und somit gut für die Knochen und die Zähne. Ernährst du dich vegetarisch, solltest du jedoch einen Blick auf die Zutatenliste werfen: Es kann sein, dass Quark mit tierischem Lab angedickt wird. Achte beim Kauf also darauf, dass der Käse „mikrobielles Lab“ nutzt.

Die Zubereitung von Rührei mit Quark ist einfach und gelingt dir auch, wenn du morgens noch müde von der Nacht keine Energie hast, lange in der Küche zu stehen. Schlage einfach nur ein paar Eier auf – die Grundregel dabei lautet „ein Ei pro Auge“ – und verquirle sie ordentlich, bis du keine Eiweißreste mehr siehst. Dazu kommen ein ordentlicher Löffel Quark, Salz und Pfeffer. Schlage alles erneut gut auf und lass das Ei in einer Pfanne mit Butter gut stocken. Rühre um und teile es in Stücke deiner Wunschgröße. Schon ist dein schnelles Frühstück fertig und du kannst es mit etwas Butter auf Brot servieren. Am besten schmeckt Vollkornbrot. Guten Appetit!

Rührei schmeckt mit allerlei Käsesorten und wir probieren immer gern neue Kombinationen aus. Hoch im Kurs stehen bei uns gerade Rührei mit Hüttenkäse, Chili Cheese Rührei und Rührei mit Feta und getrockneten Tomaten. Einfach nur lecker!

Rührei mit Quark Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 4 Eier

100 g Quark vegetarisch

Salz und Pfeffer

1 EL Butter

Sprossen oder Kräuter zum Servieren Zubereitung Schlage die Eier in eine Schale und verquirle sie gut.

Rühre den Quark unter und würze großzügig mit Salz und Pfeffer.

Schmilz die Butter in einer beschichteten Pfanne 🛒 und gieße die Eiermasse hinein. Lass es stocken und rühre es dann um.

Gare es ganz nach Geschmack und serviere es auf Vollkornbrot mit etwas Butter und Kräuter oder Sprossen deiner Wahl.

