Rührei mit Zucchini und Hüttenkäse macht satt und glücklich

Guten Morgen! Na, ist der Tisch schon gedeckt? Wonach steht dir denn heute der Sinn? Rührei ist immer eine gute Idee, doch heute steht einiges an und bis zum Mittagessen wird es noch eine Weile dauern. Da muss etwas her, das lange satt macht! Ein Rührei mit Zucchini und Hüttenkäse zum Beispiel. Das steckt voller Frühsommer-Power und schmeckt einfach nur super. Hier ist das Rezept.

Rezept für Rührei mit Zucchini und Hüttenkäse

Morgens das Richtige zum Essen zu finden, ist immer eine Kunst für sich. Schließlich willst du einerseits satt werden und lange satt bleiben, andererseits muss es aber natürlich auch gut schmecken. Nur ein Protein-Shake oder etwas in der Art kommt nicht in Frage. Was also dann? Wie wäre es mit einem Rührei mit Zucchini und Hüttenkäse? Das ist blitzschnell gemacht, macht aufgrund des proteinreichen Hüttenkäses lange satt, verwendet frische, regionale Zutaten und schmeckt garantiert der ganzen Familie.

Alles, was du dafür brauchst, sind Zucchini, Eier, Hüttenkäse, Salz und Pfeffer. Plus etwas Petersilie für den finalen Geschmack, wenn du magst. Beginne damit, die Zucchini in kleine Würfel zu schneiden und diese in etwas Olivenöl anzubraten. Sie dürfen ruhig etwas Farbe bekommen, denn so schmecken sie am besten.

Verrühre parallel die Eier mit dem Hüttenkäse und würze gut mit Salz und Pfeffer. Manche schwören darauf, Ei erst nach dem Braten zu salzen. Ich persönlich ignoriere diesen Tipp meist. Lieber nehme ich es in Kauf, dass die Eier leicht wässrig werden – was sie meiner Meinung nach nicht sind – als dass ich ungewürztes Rührei esse. Aber das liegt ganz bei dir.

Pst – hast du dich schon mal gefragt, wie dein Rührei so fluffig wird wie das im Restaurant? Wir haben den Geheimtipp für fluffiges Rührei gelüftet und teilen die Info nur zu gern mit dir.

Gieße die Masse über die gebratenen Zucchini, lass sie kurz stocken und rühre dann gut um, dabei bilden sich die klassische Konsistenz von Rührei, die nach Frühstück aussieht und ein Lächeln auf das Gesicht zaubert. Du siehst, Rührei mit Zucchini und Hüttenkäse ist im Handumdrehen fertig. Dazu schmeckt frisches Brot mit ordentlich Butter.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Rührei ist unheimlich vielseitig. Hast du Lust, direkt noch ein weiteres Rezept ausprobieren? Dann versuche dich mal an Rührei mit Quark, einem Rührei mit Parmesan oder dem türkischen Rührei Menemen.

Rührei mit Zucchini und Hüttenkäse Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Zucchini

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

4 Eier

200 g Hüttenkäse

etwas Petersilie gehackt Zubereitung Schneide die Zucchini in mundgerechte Stücke.

Erhitze 1 EL Olivenöl in einer beschichteten Pfanne 🛒 und brate die Zucchini darin an, bis sie Farbe bekommt. Würze mit Salz und Pfeffer.

Verrühre derweil die aufgeschlagenen Eier mit Hüttenkäse, Salz, Pfeffer und etwas Petersilie.

Gib das restliche Öl in die Pfanne und gieße die Eier über die Zucchinistücke. Lass das Ei kurz stocken und rühre es dann bis zu deiner gewünschten Garstufe durch.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.