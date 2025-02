Dieser Sacher-Cheesecake ist zum Verlieben

Unser Sacher-Cheesecake ist ein Traum für alle Schokoladenliebhaber da draußen. Wer einmal ein Stück Sachertorte genossen hat, der weiß genau, wieso sie so beliebt und berühmt ist. Diesen Sacher-Cheesecake kannst du ganz leicht nachbacken und wirst ein köstliches Erlebnis genießen, das dich an diese Torten-Ikone erinnert.

Sacher-Cheesecake ganz einfach selbst gebacken

Die originale Sachertorte kann auf eine fast 200 Jahre alte Geschichte schauen. Die erste Torte, die mit der heutigen zu vergleichen wäre, wurde 1832 vom damals 16 Jahre alten Franz Sacher gebacken. Zahlreiche Veränderungen im Rezept und einige Streitigkeiten über die Bezeichnung „Sachertorte“ später und wir können diesen Traum einer Schokotorte genießen. Übrigens ist die Bezeichnung „Sachertorte“ kein geschützter Begriff. Als „Original Sacher-Torte“ darf aber nur die Torte des Hotel Sacher bezeichnet werden.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Dieser Sacher-Cheesecake unterscheidet sich allein durch seine Kuchenform von der Sachertorte. Trotzdem wird er dich hoffentlich an deinen letzten Urlaub in Wien erinnern. Oder dich darauf einstimmen, was dich bei einer Wien-Reise erwarten wird. Denn egal ob Sacher- oder andere Torten: In Wien wirst du mehr als glücklich, was Gebäck angeht.

Aber zurück zum Sacher-Cheesecake. Den bekommt wirklich jeder hin und das Endergebnis kann sich nicht nur sehen, sondern auch schmecken lassen. Natürlich kommt auch hier, wie es sich gehört, Aprikosenmarmelade dazu. Im Gegensatz zur klassischen Sachertorte wird sie aber direkt in den Teig gegeben.

Mische in einer Schüssel Marmelade, Frischkäse, Zucker, Mehl, Kakao, Backpulver, Vanillezucker, etwas von der Sahne und Eier zu einer gleichmäßigen, cremigen Masse. Gieße sie in eine Springform 🛒 und backe den Kuchen im vorgeheizten Ofen fertig.

Während der Sacher-Cheesecake abkühlt, kannst du dich um die Schokocreme kümmern, mit der er vollendet wird. Schmelze dazu die Zartbitterschokolade und vermische sie mit der Sahne. Gieße die Creme über den Kuchen und stelle den Kuchen am besten über Nacht in den Kühlschrank. Guten Appetit!

Kuchen sind uns bei Leckerschmecker ohne Frage ein Herzensthema. Wenn du selbst auf tierische Produkte verzichten möchtest oder vielleicht einen Kuchen für eine vegan lebende Person in deinem Umfeld backen willst, dann wäre die vegane Sachertorte eine gute Wahl für dich. Aber auch an Rezepten ohne Mehl versuchen wir uns immer wieder, wie bei diesem schnellen Schokokuchen ohne Mehl. Und wenn du noch reife Bananen übrig hast, dann backe doch ein köstliches Schoko-Bananenbrot.

Sacher-Cheesecake 4.59 ( 89 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Kühlzeit 8 Stunden Std. Gesamtzeit 9 Stunden Std. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Springform, 24 cm Durchmesser Zutaten 1x 2x 3x 500 g Frischkäse

100 g Rohrzucker

25 g Weizenmehl Type 405

50 g Backkakao

0,5 TL Backpulver

1 EL Vanillezucker

170 g Schlagsahne

100 g Aprikosenmarmelade

2 Eier Größe M

etwas Butter oder Margarine um die Form einzufetten

100 g Zartbitterschokolade Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze (180 °C Umluft) vor.

Vermenge Frischkäse, Zucker, Mehl, Kakao, Backpulver, Vanillezucker, 120 g der Sahne, Aprikosenmarmelade und die Eier zu einer gleichmäßigen, cremigen Masse. Gieße den Teig in eine eingefettete Springform.

Backe den Kuchen für etwa 45 Minuten und lass ihn anschließend vollständig auskühlen.

Während der Kuchen abkühlt, kannst du das Schokoladentopping vorbereiten. Hacke die Zartbitterschokolade in grobe Stücke und schmelze sie über einem Wasserbad. Gieße die restliche Sahne unter konstantem Rühren hinzu, bis du eine einheitliche Creme hast.

Verteile die Creme auf dem Kuchen und stelle ihn am besten über Nacht in den Kühlschrank.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.