Saisonkalender Juli: Welches regionale Obst und Gemüse du diesen Monat bekommst

Im Juli genießen wir nicht nur den Hochsommer, sondern können auch beim regionalen Angebot von Obst und Gemüse aus dem Vollen schöpfen. Vor allem sonnenliebende Kulturen wie Gurken, Blumenkohl oder Tomaten wachsen jetzt. Hast du einen eigenen Garten, wirst du es merken, denn du kommst mit der Ernte kaum noch hinterher. Wir verraten dir in unserem Saisonkalender Juli, auf welche Früchte du dich diesen Monat noch freuen darfst.

Saisonkalender Juli: Jetzt ist Hochsaison für Beeren

Himbeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren – im Juli ist das Angebot an Beeren besonders groß. Frisch geerntet oder vom Markt schmecken sie jetzt besonders aromatisch. Da viele Beeren aber recht empfindlich sind, solltest du sie schnell verbrauchen und zum Beispiel eine Beeren-Schmand-Tarte damit backen oder im Gemüsefach deines Kühlschranks aufbewahren. Die weicheren Beeren wie Himbeeren sind so bis zu drei Tage haltbar, Heidel- oder Stachelbeeren kannst du bis zu zwei Wochen lagern. Sie verlieren in der Zeit aber an Aroma.

Dieses Obst und Gemüse wird jetzt regional geerntet

Aber nicht nur die Beeren haben jetzt Saison. Wer lieber Kirschen oder Pflaumen mag, darf sich ebenfalls auf frische, saftige, regional geerntete Früchte und Köstlichkeiten wie einen Kirschkuchen mit Frischkäse freuen.

Im Juli hat außerdem das Warten auf frische Pilze ein Ende, denn die Pfifferlingzeit beginnt. Möchtest du nicht selbst sammeln gehen, kannst du gelben Waldfrüchte bequem auf dem Wochenmarkt oder im Supermarkt kaufen. Die Pilze schmecken solo in der Pfanne gebraten genauso lecker wie in einem cremigen Risotto.

Ein Blick auf den Juli-Saisonkalender zeigt aber auch das Comeback eines weiteren Gemüse-Highlights. Endlich gibt es wieder das Lieblingsgemüse der Deutschen: die Tomate. Je nach Sorte liegen die ersten heimischen Tomaten ab Ende des Monats in den Regalen und wir freuen uns darauf, eine kühle Tomaten-Gazpacho aus frisch geernteten und sonnengereiften Früchten zubereiten zu können.

Überblick: saisonales Obst und Gemüse im Juli

Wer sein Obst und Gemüse regional und nach Saison kauft, der leistet nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz, sondern genießt zudem frische, reife und besonders geschmacksintensive Lebensmittel.

Unser Saisonkalender für Juli zeigt, welches Obst und Gemüse jetzt erntereif ist.