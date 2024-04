Kartoffel trifft Ei: Salade nicoise

Der Salade nicoise ist ein echter Klassiker der französischen Küche. Bei uns ist das unter dem Namen Nizza-Salat bekannte Gericht aber mindestens genauso beliebt. Mit diesem Rezept klappt die Zubereitung auch in der eigenen Küche.

Salade nicoise: so einfach ist die Zubereitung

Der Salade nicoise ist eine bunte Mischung aus gekochten, rohen und eingelegten Komponenten, die für ein aromatisches Feuerwerk sorgen. Mit sauren, knackigen und weichen Bestandteilen wird hier die gesamte Bandbreite der Geschmacksknospen angesprochen.

Für die Zubereitung eines Salade nicoise sind einige Zutaten notwendig. Lass dich davon nicht abschrecken. Kompliziert ist die Zubereitung trotzdem nicht. Und das Ergebnis lohnt sich. Beginne am besten damit, zuerst Kartoffeln, Eier und Bohnen zu kochen. Diese benötigen etwas Zeit zum Abkühlen. In der Zwischenzeit kannst du dich um das Gemüse und das Dressing kümmern.

Für den Salade nicoise benötigst du Romana-Salatherzen, Zwiebel, Paprika, Tomaten und eine Gurke. Wasche das Gemüse gründlich. Zupfe den Salat in mundgerechte Stücke, entferne die Kerne der Gurke, den Strunk der Tomaten und das Kerngehäuse der Paprika und schneide dann alles in Streifen bzw. in Viertel. Richte das Gemüse auf Tellern an und verteile dann darüber die Bohnen, Kapern, Oliven, in Scheiben geschnittene Kartoffeln und den Thunfisch. Darüber gießt du das Dressing. Dieses besteht aus Olivenöl, Senf, Salz, Pfeffer, einer Prise Zucker und Weißweinessig. Da sich an Kapern gern die Geister scheiden, kannst du diese Zutat auch weglassen. Für den Gesamtgeschmack des Salates sind sie nicht ausschlaggebend.

Neben dem Salade nicoise gibt es weitere Salat-Klassiker, die in Restaurants auf der Karte stehen, aber ganz einfach auch zu Hause zubereitet werden können. Dazu gehören zum Beispiel ein griechischer Krautsalat oder ein Caesar Salat, der zu den Klassikern der amerikanischen Küche zählt. Einen typischen Salat der asiatischen Küche holst du dir mit selbst gemachtem chinesischen Gurkensalat mit Chili auf den Teller. Guten Appetit!