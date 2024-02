Caesar Salat: ein Klassiker, der nie aus der Mode kommt

Ein guter Caesar Salat besteht aus vier Komponenten: knackigem Römersalat, gegrilltem Hähnchenbrustfilet, Parmesan und einem Dressing. Der Salat, der zu den beliebtesten Salat-Kreationen überhaupt gehört, gehört in Amerika auf jede gut sortierte Speisekarte. Wir lieben ihn natürlich auch und verraten, wie er zubereitet wird und aus welchen Zutaten das unverwechselbare Dressing besteht.

Caesar Salat: Kreation mit italienischen Wurzeln

Der Caesar Salat ist ein beliebtes Gericht, das in Restaurants häufig bestellt wird. Dabei entstand der Salat aus der Not heraus. Erfunden wurde das Gericht am amerikanischen Nationalfeiertag 1924 von dem italienisch-amerikanischem Koch Cesare Cardini. Dieser führte in der mexikanischen Stadt Tijuna nahe der US-amerikanischen Grenze das Restaurant Caesars Place. Da Alkohol zu dieser Zeit in den USA verboten war, in Mexiko aber nicht, soll das Restaurant von Cardini an 4. Juli besonders stark besucht worden sein. Aus Sorge, seine Gäste nicht satt zu bekommen, kreierte der Gastwirt aus seinen noch vorhandenen Vorräten schnell den reichhaltigen Salat.

Zutaten wie Römersalat, Parmesan und Hähnchenbrust machen aus einem Salat aber noch lange kein besonderes Rezept. Es fehlt noch die Geheimzutat, die dem Gericht eine besondere Note verleiht. Beim Caesar Salat ist es das Dressing, das mit Sardellen zubereitet wird. Die kleinen, silbrigen Fische finden bei uns zwar nicht so häufig als Zutat ihren Einsatz, sind für das Caesar-Dressing aber essenziell. Ihre intensive salzige Note gibt der Salatsoße ihr typisches Aroma. Magst du es nicht ganz so intensiv, verwende die Sardellen lieber etwas sparsamer als im Rezept angegeben.

