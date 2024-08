Spätsommerlicher Salat mit karamellisierten Pflaumen und Pekannüssen

Es ist Pflaumensaison. Das erkennt man allein schon daran, dass in Cafés und Bäckereien gerade Pflaumenkuchen in allen Varianten angeboten werden. Pflaumen lassen sich aber nicht nur zu süßen Kuchen und Desserts verarbeiten. Sie schmecken auch in herzhaften Gerichten, wie dieser Salat mit karamellisierten Pflaumen und Pekannüssen zeigt.

Rezept für Salat mit karamellisierten Pflaumen und Pekannüssen

So langsam verabschiedet sich der Sommer. Das merkt man vor allem an den kühlen Temperaturen in der Nacht. Auch kulinarisch schleicht sich der Herbst allmählich auf unsere Teller oder, wie in diesem Fall mit dem Salat mit karamellisierten Pflaumen, in unsere Salatschüssel.

Der Salat ist schnell zubereitet und eignet sich daher perfekt als schnelles Mittagessen. Du brauchst lediglich Babyspinat, Pflaumen, Pekannüsse, Kürbiskerne und getrocknete Cranberries. Hinzu kommen noch etwas Honig, Zitronensaft, Zucker, Butter, Olivenöl, Salz und Pfeffer.

Wasche, entsteine und viertel zuerst die Pflaumen. Auch den Spinat kannst du schon einmal gründlich waschen und abtropfen lassen. Gib die Pflaumen mit der Butter in eine Pfanne und brate sie kurz an. Füge dann den Zucker hinzu und lass ihn unter Rühren karamellisieren.

Mische nun das Dressing aus Zitronensaft, Olivenöl, Honig, Salz und Pfeffer an. Fülle den Spinat in eine Schüssel, gib die Pflaumen, den Pekannüsse, Cranberries und Kürbiskerne hinzu und gieße das Dressing darüber. Rühre den Salat gut durch und lass ihn vor dem Servieren noch einmal 15 Minuten durchziehen. Zum Salat schmeckt frisches Baguettebrot besonders gut.

Tipp: Der Salat mit karamellisierten Pflaumen schmeckt auch, wenn du noch geschnittene Fetawürfel hinzufügst. Das verleiht dem Gericht eine zusätzliche würzige Note, die perfekt zu den süßen Pflaumen passt. Probiere es aus.

