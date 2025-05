Diese salzig-süßen Riegel sind ganz leicht nachgemacht

Süß und salzig sind zwar zwei Geschmacksrichtungen, die weit voneinander entfernt liegen, gleichzeitig aber auch eine Kombination, die in meinen Augen wie füreinander gemacht ist. Und diese Salted-Caramel-Riegel werden dich garantiert auch davon überzeugen. Sie sind leichter gemacht als du erwarten würdest und benötigen auch keine komplizierten Zutaten.

So leicht machst du Salted-Caramel-Riegel selbst

Die Mischung aus süß und salzig oder salzig und süß findet sich mittlerweile in den verschiedensten Produkten. In Schokolade, Popcorn, verschiedenen Eissorten, Nüssen, Kuchen und natürlich dem Klassiker: Salzkaramellen. Gerade die letzte Kombination aus süßem Karamell und Salz gehört vermutlich zu der am meistverbreiteten Form dieser Aromenkombination.

Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, wo diese Idee herkommen könnte? Welche Länderküche könnte hier naheliegender sein, als die französische. Allerdings hätte ich niemals vermutet, wie „jung“ diese Idee ist. Tatsächlich ist Salted Caramel als Süßigkeit gerade einmal so alt wie Star Wars!

1977 kreierte der französische Konditor Henri Le Roux eine Nascherei aus Karamell, Butter und Salz. Es wurde 1980 bei der „Salon International de las Confiserie“ sogar als beste Süßware Frankreichs ausgezeichnet. Auch wenn der internationale Durchbruch der Geschmackskombination noch ein paar Jahre auf sich warten ließ, ist sie mittlerweile nicht mehr wegzudenken.

Und mit unserem Rezept kannst du dir diese Köstlichkeit jetzt kinderleicht nachmachen. Diese Salted-Caramel-Riegel sind ein idealer Snack für zwischendurch und beweisen, dass sich gesunde Zutaten und pure Naschlust nicht ausschließen müssen. Vitaminbomben sind sie natürlich ebenfalls nicht, aber mit Blick auf die Inhaltsstoffe kannst du dir hiermit auf jeden Fall etwas Besseres gönnen, als die fertigen Riegel aus dem Supermarkt.

Salted-Caramel-Riegel Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Ruhezeit 3 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 25 Minuten Min. Portionen 14 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Boden: 90 g Haferflocken

50 g Kokosraspeln

1 EL Kokosöl

2 EL Agavendicksaft

120 ml Pflanzenmilch Für das Dattel-Karamell: 230 g weiche Datteln entsteint

3 EL ungesüßtes Erdnussmus

1 Ahornsirup

1 Prise grobes Meersalz

100 g gesalzene Erdnüsse Für die Glasur: 200 g Zartbitterschokolade

2 TL Kokosöl Zubereitung Gib die Haferflocken in einen Standmixer oder mahle sie mit einem Pürierstab fein.

Vermenge die zerkleinerten Haferflocken mit Kokosraspeln, flüssigen Kokosöl, Agavendicksaft und Pflanzenmilch. Verrühre alles gründlich miteinander.

Lege eine etwa 20×20 cm große Backform mit Backpapier aus. Gib die Hafermasse gleichmäßig hinein und drücke sie in die Form.

Püriere Datteln, Erdnussmus, Ahornsirup und Meersalz cremig. Gib bei Bedarf einen Schluck Wasser dazu, sodass es eine streichfähige Masse wird.

Hebe die gesalzenen Erdnüsse unter die Dattelmasse. Verstreiche sie gleichmäßig auf dem Haferboden. Stelle es für 2-3 Stunden ins Gefrierfach, bis alles fest ist.

Hacke anschließend die Zartbitterschokolade grob und schmilz sie mit dem Kokosöl über einem heißen Wasserbad 🛒

Hole die Backform aus dem Gefrierfach, hebe sie mit dem Backpapier heraus und schneide sie mit einem scharfen Messer in Riegelform.

Überziehe die Riegel mit der geschmolzenen Schokolade und lass sie auf einem Gitter auskühlen. Dekoriere sie, solange die Schokolade noch flüssig ist, mit Meersalz oder Erdnüssen.

