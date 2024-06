Morgendlicher Muntermacher: Sauerkirsch-Smoothie

Sauer macht nicht nur lustig, sondern auch wach. Bei wem die Lebensgeister nach dem Weckerklingeln nicht so recht in die Gänge kommen wollen, der sollte unbedingt diesen Sauerkirsch-Smoothie trinken.

In 10 Minuten fertig: schneller Sauerkirsch-Smoothie

Im Juni beginnt die Saison der Sauerkirschen. Wer die Früchte im eigenen Garten hat, darf sich glücklich schätzen. Denn im Gegensatz zu Süßkirschen, die auch auf dem Speiseplan der Stare weit oben stehen, verschmähen die Vögel die saure Variante meist. So bleibt genug für dich übrig, um daraus etwas Leckeres wie diesen Sauerkirsch-Smoothie zu zaubern. Alle ohne Garten mit Kirschbaum müssen nicht darauf verzichten. Die Kirschen bekommst du auch auf dem Wochenmarkt oder im Supermarkt.

Zuerst musst du die Kirschen entsteinen. Ja, wir wissen, wie viel Mühe das macht und dass man die Spritzer vom Kirschsaft manchmal noch Monate später auf den Küchenschränken wiederfindet. Aber es lohnt sich, schließlich bekommst du als Belohnung für deine Arbeit einen frischen Sauerkirsch-Smoothie. Zieh dir für die Zubereitung deshalb am besten eine Schürze über.

In den Smoothie kommen außerdem eine Banane für die Konsistenz und die süße Note. Schließlich soll dein Frühstücksdrink nicht zu sauer schmecken. Naturjoghurt, Milch (oder Hafermilch) und etwas Honig sind die übrigen Zutaten. Gib alle in einen Mixer und püriere sie klein, bis du einen Smoothie mit cremiger Textur erhältst. Je nach Geschmack kannst du noch etwas Wasser hinzugeben, um das Getränk flüssiger zu machen. Im Sommer können Eiswürfel noch einen zusätzlichen Frischekick bringen.

Smoothies sind eine ideale Mahlzeit für alle, die am Morgen noch keine große Mahlzeit herunterbekommen. Damit es für sich nicht langweilig wird, gibt es die leckeren Drinks in zig Varianten. Wer es zum Start in den Tag schon süß mag, greift zum Mixer und mischt sich einen Bananen-Schokoladen-Smoothie mit Haferflocken. Ein Kaffee-Smoothie macht garantiert munter, und diese Smoothie-Bowls kannst du löffeln statt trinken.