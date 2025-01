Sauerrahmkuchen: einfaches Gebäck für jede Tageszeit

Was gibt es besseres als ein Gericht, das zu jeder Tageszeit passt und ebenso einfach wie elegant ist? Nichts, denken wir uns und backen daher einen Sauerrahmkuchen. Det überzeugt sofort durch seine weiche und wunderbar saftige Konsistenz. Wie du diese am besten hinbekommst, erfährst du sofort!

So lecker ist Sauerrahmkuchen

Sauerrahm ist eine Zutat, die viele vermutlich eher mit deftigen Gerichten in Verbindung bringen. Ofenkartoffeln, Chili con Carne oder auch Tacos werden durch einen Klecks der sauren Sahne besonders lecker. Doch wusstest du, dass du auch hervorragend damit backen kannst? Sauerrahm wird besonders in der osteuropäischen Küche gern verwendet, unter anderem als Beigabe zu süßem Gebäck. Das verleiht Kuchen und Co. nicht nur eine aufregende, leicht säuerliche Note, sondern macht sie zudem besonders saftig.

Sauerrahmkuchen ist daher nicht nur lecker, sondern auch herrlich saftig. Zudem brauchst du neben dem Milchprodukt nur wenige weitere Zutaten. Neben Mehl, Eiern, Zucker, Backpulver und Butter brauchst du noch Zitronenschale und einige Schokostückchen. Fertig ist der Teig und kann in eine hübsche Gugelhupfform 🛒 gefüllt werden. Wenig später steht der Kuchen im Ofen und geht luftig auf. Nach dem Backen musst du ihn nur noch stürzen, auskühlen lassen und schon kannst du nach Herzenslust verzieren. Wir mögen ihn besonders gern mit Schokoglasur, Sahnehäubchen und Maraschino-Kirschen. Einfach und doch so raffiniert!

Ein Sauerrahmkuchen ist also schnell fertig und herrliche lecker. Aber das sind nicht die einzigen Gründe, die für ihn sprechen. Durch seine Einfachheit ist er sehr vielseitig und lässt sich anpassen wie auch immer du magst. Gib doch mal eine Prise Zimt in den Teig und rühre klein geschnittene Früchte unter. Auch mit einer Zitronenglasur schmeckt er köstlich. Die besten Rezepte sind schier endlos wandelbar und wir probieren immer gern etwas Neues aus. Du auch?

Noch mehr schnelle und einfache Kuchenrezepte gefällig? Da haben wir was für dich! Backe doch mal einen schnellen Schokokuchen ohne Mehl oder einen leckeren Schaumkuchen mit Paradiescreme. Köstlich und fix ist auch dieser einfache Gewürzkuchen mit Schokoglasur.

Sauerrahmkuchen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Gugelhupfform, 22 cm Zutaten 1x 2x 3x 200 g weiche Butter plus mehr für die Form

250 g Mehl plus mehr für die Form

200 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

4 Eier

1 Pck. Backpulver

200 g Sauerrahm

1 Prise Salz

1/2 Bio-Zitrone Abrieb

100 g Schokoladenkuvertüre

Maraschino-Kirschen und Sahne optional Zubereitung Heize den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette die Gugelhupfform sorgfältig ein und bestäube sie mit Mehl, damit sich der Kuchen später leicht lösen lässt.

Schlage die weiche Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker schaumig, bis die Masse hell und cremig ist. Gib die Eier einzeln hinzu und rühre jedes Ei gründlich unter, bevor du das nächste hinzufügst.

Siebe das Mehl und das Backpulver zusammen in eine separate Schüssel. Gib die Prise Salz und den Zitronenabrieb hinzu.

Hebe die Mehlmischung abwechselnd mit dem Sauerrahm unter die Butter-Ei-Masse. Arbeite dabei zügig, aber vorsichtig, damit der Teig schön luftig bleibt.

Fülle den fertigen Teig gleichmäßig in die vorbereitete Gugelhupfform und streiche die Oberfläche glatt.

Backe den Kuchen auf mittlerer Schiene für etwa 50–60 Minuten, bis er goldbraun ist. Teste mit einem Holzstäbchen, ob der Kuchen durchgebacken ist: Bleibt kein Teig am Stäbchen kleben, ist er fertig.

Lass den Kuchen etwa 10 Minuten in der Form abkühlen, bevor du ihn vorsichtig stürzt und vollständig auskühlen lässt.

Schmilz währenddessen die Kuvertüre. Gieße sie gleichmäßig über den Kuchen und lass sie fest werden. Schlage die Sahne steif, wenn du möchtest, und setze kleine Tupfen auf den Kuchen. Garniere die Tupfen mit Maraschino-Kirschen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.