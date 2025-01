Schmorgericht aus dem Ofen: deftiger Schaschlik-Topf

Entferne die Schwarte vom Bauchspeck. Schneide den Speck anschließend in ca. 2 cm große Würfel und den Schweinenacken in mundgerechte Stücke.

Vermenge das Fleisch zusammen mit dem Schaschlik-Gewürz in einer Schüssel und lass die Gewürze 30 Minuten einziehen.

