Kennst du schon diesen herzhaften Schlemmertopf mit Hackfleisch?

Du suchst nach einem Rezept, dass schnell geht und viele hungrige Leute satt macht? Dann ist dieser Schlemmertopf mit Hackfleisch das perfekte Rezept für dich. Die Zutaten hast du wahrscheinlich auch schon zu Hause.

Perfekt für viele Leckermäuler: Schlemmertopf mit Hackfleisch

Diesen leckeren Eintopf brauchst du für deine nächste Party oder einfach nur für eine große Familie. Du kannst ihn natürlich auch selbst aufessen, er schmeckt sogar ein paar Tage nach der Zubereitung am besten. Dieses Gericht ist nicht nur etwas für den Magen, sondern auch für die Seele.

Alles, was du brauchst, sind Zutaten, die du eigentlich in fast jedem Kühlschrank findest. Das Beste an diesem Rezept ist: Du kannst alles austauschen, so wie du es magst. Oder: je, nachdem, was im Kühlschrank wegmuss. Die Grundlage ist eine leckere Suppe aus Tomaten, verfeinert mit Sahne und Schmelzkäse. Das Hackfleisch macht das ganze würzig und herzhaft. Dazu kommt Gemüse. Wir haben uns in diesem Fall unter anderem für Kartoffeln, Möhren und Bohnen entschieden.

Dieses Gericht ist übrigens ein One-Pot Gericht. Das heißt: Du kannst gleich alles in einem Suppentopf herstellen und brauchst keine zusätzlichen Töpfe und Pfannen. Das Hackfleisch wird direkt in einem großen Topf angebraten, dazu kommt dann die Brühe und das Gemüse. Alles wird zusammen gekocht, bis das Gemüse die perfekte Konsistenz hat. Das sind ganz grob 40 Minuten, aber auch hier kannst du das Gemüse nach deinen Vorlieben zubereiten. Lass es etwas bissfest oder koche es länger durch. So eignet sich das Gericht auch super für Kinder oder ältere Menschen.

Der Schlemmertopf mit Hackfleisch ist ein einfaches Gericht, das jedem gelingt und viele Menschen auf einmal satt macht. Deswegen eignet er sich auch perfekt als Party-Gericht. Du kannst die Menge je nach Belieben anpassen. Der Eintopf hält sich bei kühlen Temperaturen einige Tage und schmeckt richtig durchgezogen sogar noch besser.

Probiere das Rezept unbedingt aus und begeistere deine Gäste mit richtig viel Geschmack. Es muss aber nicht der Schlemmertopf sein, du kannst auch diesen Wirsing-Linsen-Eintopf nachkochen. Ein wirklich herzhaftes Wohlfühlgericht! Und kennst du schon den Pfundstopf? Dieser Eintopf ist für alle da! Außerdem hätten wir da noch den bunten Gemüseeintopf mit Nudeln: heiß und lecker.