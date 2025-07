Küchenklassiker: Schmorgurken-Hackfleisch-Pfanne und Kartoffeln

Beim Einkaufen neulich entdeckte ich im Supermarkt die ersten Schmorgurken. Und da sich der Sommer gerade ohnehin wie ein kleiner Herbst anfühlt und einem der Sinn eher nach etwas Herzhaftem ist, nahm ich direkt eine mit, um daraus eine deftige Schmorgurken-Hackfleisch-Pfanne zuzubereiten.

Rezept für Schmorgurken-Hackfleisch-Pfanne

Die Schmorgurken-Hackfleisch-Pfanne ist ein Gericht meiner Kindheit. Meine Oma kochte das Rezept oft für uns. Natürlich mit Schmorgurken aus dem eigenen Garten. Schmorgurken gibt es meist von Juli bis September zu kaufen und die Gerichte, die daraus entstehen, sind perfekt, wenn einem der Sinn nach herzhafter Wohlfühlküche ist – so wie jetzt gerade.

Neben der Gurke brauchst du für das Rezept noch gemischtes Hack, etwas Crème fraîche (alternativ geht auch saure Sahne) und Senf, frischen Dill, Öl zum Braten, Zwiebel, Knoblauch und Gemüsebrühe sowie Zitronensaft und Gewürze.

Da zur Schmorgurken-Hackfleisch-Pfanne gekochte Kartoffeln als Beilage die beste Wahl sind, stehen natürlich noch festkochende Kartoffeln auf unserer Einkaufsliste. Beginne bei der Zubereitung auch damit, die Kartoffeln zu schälen, in kleinere Stücke zu schneiden und in Salzwasser gar zu kochen.

Dann schälst du die Gurke, halbierst sie und entfernst die Kerne. Schneide die Gurke danach in kleinere Stücke. Ziehe auch eine Zwiebel und Knoblauchzehe ab und hacke beides fein. Dann erhitzt du auch schon das Öl in einer Pfanne und brätst das Fleisch darin unter Rühren solange an, bis es krümelig ist. Füge Knoblauch und Zwiebel hinzu und brate sie kurz mit an, bevor du die Gurkenstücke dazu gibst.

Jetzt löschst du alles mit der Brühe ab, rührst noch Senf und Crème fraîche unter und lässt das Ganze abgedeckt rund zehn Minuten köcheln. Schmecke die Soße noch mit den Gewürzen sowie einem Spritzer Zitronensaft ab und füge frischen Dill hinzu. Dann kannst du die Schmorgurkenpfanne zusammen mit den abgegossenen Kartoffeln auch schon servieren.

Lust auf eine klassische Schmorgurken-Variante mit Schmand oder darf es lieber eine Schmorgurkenpfanne mit Lachs sein? Lecker sind beide Varianten. Und hast du noch nichts Passendes gefunden, dann frage unseren Koch-Bot nach Ideen.

Schmorgurken-Hackfleisch-Pfanne Judith 5 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 800 g festkochende Kartoffeln

Salz nach Geschmack

2 große Schmorgurken ca. 600–700 g

1 große Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 EL Pflanzenöl

500 g gemischtes Hackfleisch

200 ml Gemüsebrühe

2 TL mittelscharfer Senf

100 g Crème fraîche

Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Paprikapulver

1 TL Zitronensaft

1 EL gehackter Dill

2 EL gehackte Petersilie nach Geschmack Zubereitung Schäle 🛒 die Kartoffeln, schneide sie in gleichmäßige Stücke und koche sie in Salzwasser gar.

Schäle die Schmorgurken, halbiere sie der Länge nach und entferne die Kerne mit einem Löffel. Schneide das Fruchtfleisch in etwa 1 cm dicke Stücke.

Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und schneide beides fein.

Erhitze das Öl in der Pfanne und brate das Hackfleisch bei mittlerer Hitze krümelig an.

Gib Zwiebel und Knoblauch dazu und brate sie 2–3 Minuten mit an.

Füge die Schmorgurken hinzu und brate sie kurz mit, dann lösche alles mit Brühe ab.

Rühre Senf und Crème fraîche unter die Soße und lass alles bei geschlossenem Deckel ca. 10 Minuten köcheln.

Schmecke die Soße mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver sowie Zitronensaft ab und rühre den gehackten Dill unter.

Gieße die Kartoffeln ab und serviere sie zusammen mit frischer Petersilie zur Schmorgurken-Hackfleisch-Pfanne.

