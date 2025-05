Knackiges Schoko-Dessert mit Vanillecreme und Erdbeeren

Zwei ineinander verhakte Gabeln in einem Wasserblock – was zunächst skurril klingt, ist tatsächlich ein wichtiger Schritt, um ein unwiderstehliches Schoko-Dessert zuzubereiten. So kannst du nämlich ganz einfach eine knackige Schokoschale zaubern, die gefüllt mit sanfter Vanillecreme, leckerem Schokoladenkuchen und fruchtigen Erdbeeren keine Dessert-Wünsche unerfüllt lässt. Probiere unser Rezept für das einzigartige Schoko-Dessert mit Vanillecreme und Erdbeeren gleich aus!

Rezept für Schoko-Dessert mit Vanillecreme und Erdbeeren

Wer liebt Schokolade nicht? Wahrscheinlich nicht viele, oder? Stell dir vor, wie der erste Löffel des Schokoladendesserts mit Vanillecreme und Erdbeeren auf der Zunge zergeht. Vollmundige Zartbitterschokolade bildet die Basis, während die seidige Vanillecreme eine aromatische Note beisteuert, die durch die Süße und Säure frischer Erdbeeren abgerundet wird.

Die Zubereitung des Schokoladendesserts ist wirklich spektakulär. Als Erstes musst du zwei Gabeln ineinander stecken. Dann steckst du sie in einen Plastikbehälter und gießt Wasser darüber. Das Ganze kommt dann für 24 Stunden in den Gefrierschrank. Dann erwärmst du die Schokolade im Wasserbad und gibst sie in einen anderen Plastikbehälter. Jetzt kommt der Trick: Der Eisblock mit den Gabeln wird tief, aber nicht ganz in die geschmolzene Zartbitterschokolade getaucht.

Dann wird der Eisblock langsam aus der Schokolade herausgezogen, umgedreht und zum Abtropfen auf eine Auflaufform o. ä. gelegt. Nun erhärtet die Schokolade langsam, während das Eis schmilzt.

Alles, was du dann noch tun musst, ist die Schokolade mit der Creme und den Erdbeeren zu füllen und alles mit dem Kuchenboden zu bedecken.

Serviere das knackige Schoko-Dessert in Scheiben geschnitten, sodass sich die geschichtete Pracht aus Schokoladenkuchen, Erdbeeren und Vanillecreme zeigt. Am besten passt dazu eine Kugel Erdbeereis – guten Appetit!

Wenn du von Schokolade nicht genug bekommen kannst, sind diese Schoko-Desserts womöglich auch etwas für dich. Probiere unseren Schoko-Orangen-Trifle, die Schokomousse aus nur 2 Zutaten oder den Schokopudding aus übrig gebliebenen Schokoresten.