Schoko-Orangen-Trifle: cremiges Dessert fürs Osterfest

In unserem delikaten Schoko-Orangen-Trifle vereint sich die herbe Nuance dunkler Schokolade mit der erfrischenden Süße einer Orangen-Curd-Creme. Zusammen bilden sie eine perfekte Harmonie in jeder Schicht. Dieses Dessert ist ein Fest für die Sinne und entführt dich in eine Welt süßen Glücks.

Schichtdessert Schoko-Orangen-Trifle

Die typisch britische Süßspeise Trifle besteht aus verschiedenen übereinanderliegenden Schichten: Brownie, Puddingcreme und Schlagsahne. Im Original wird der Brownie noch in Alkohol getränkt und der Trifle häufig zusätzlich mit Marmelade oder Gelee gesüßt.

Wir gestalten unseren Schoko-Orangen-Trifle etwas leichter, dafür fruchtig und schokoladig. Denn wir finden: Orange und Schokoladen sind ein Traum-Duo. Statt Pudding bereiten wir eine Orangen-Curd-Creme sowie eine Schokoladen-Ganache zu. Die Schlagsahne verfeinern wir zusätzlich mit Orangenschokolade. Da läuft nicht nur Schoko-Fans das Wasser im Mund zusammen!

Suchst du dennoch nach weiteren festlichen Desserts, die du deinen Gästen an den Feiertagen anbieten kannst, haben wir noch weitere süße Ideen für dich. Serviere ein schnelles Tiramisu im Glas, französisch wird es mit gefüllten Bratapfel-Pfannkuchen. Richtig schön lecker ist auch unser Bienenstich-Dessert.

Doch genug Inspiration für den Moment, kehren wir zurück nach England und dem Trifle: Sind die einzelnen Schichten für den Schoko-Orangen-Trifle vorbereitet, kannst du sie wunderbar in einer hübschen Glasschale schichten und mit kandierten Orangenscheiben- und Schalen dekorieren. Oder du verteilst den Trifle direkt auf kleine Gläser und Schälchen, dann bekommen alle Gäste beim Festessen eine eigene Portion der Köstlichkeit. Enjoy the trifle and happy Easter!