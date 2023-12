Dein Süßigkeitenteller quillt nach Weihnachten über vor Schokolade und du fragst dich, was du damit anfangen sollst? Keine Sorge. Die Lösung ist einfacher und leckerer als du denkst: Aus Schoko-Weihnachtsmännern und Nikoläusen zaubern wir einen himmlisch cremigen Schokopudding, der nicht nur deine Schokoladengelüste stillt, sondern auch jede Verschwendung ad acta legt. So bleiben die Süßigkeiten auch nicht wieder bis Ostern liegen.

Cremiger Schokopudding: selbstgemacht aus Schokoresten

In einer Zeit, in der Lebensmittelverschwendung ein heiß diskutiertes Thema ist, liegt es an dir, einen Unterschied zu machen – und das beginnt schon in der eigenen Küche! Dieses Rezept ist nicht nur einfach und lecker, sondern auch ein kreativer Beitrag zum bewussteren Konsum und zu einer nachhaltigeren Lebensweise. Wer hätte gedacht, dass das Verarbeiten von Schokoresten so genussvoll sein könnte?

Aus Schokoresten lassen sich auch Kuchen oder Gebäcke zaubern. Ersetze die Kuvertüre in unserem Rezept für Spekulatius-Schoko-Crossies mit ihnen. Auch die Puddingtorte lässt sich mit Schokoresten „backen“. Und auch für leckere Rumkugeln

kannst du übrig gebliebene Schokolade verwenden. Klingt verlockend, oder? Ganz zu schweigen davon, dass du mit all diesen Rezepten in kürzester Zeit süße Versuchungen auf den Tisch zauberst, die Familie und Freunde gleichermaßen begeistern werden.

Das Rezept für Schokopudding aus Schokoresten ist perfekt, um Schokolade sinnvoll zu verwerten und dabei noch etwas Leckeres zu kreieren. Lass dich vom reichen Schokoladengeschmack verführen und genieße jeden Löffel dieses cremigen, selbst gemachten Puddings. Serviere den Pudding mit einem Klecks Sahne oder frischen Früchten. Soo lecker!