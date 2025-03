Hingucker: So backst du gestürzten Schoko-Flan-Kuchen

Wenn ein Kuchen gut schmeckt, ist das natürlich am wichtigsten. Wenn er dazu jedoch auch noch gut aussieht, dann ist das noch besser. Unser Schoko-Flan-Kuchen erfüllt diese Anforderungen nur zu gut und ist somit perfekt dafür, wenn du deine Kuchengäste nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch richtig beeindrucken willst. Hier ist das Rezept.

Rezept für gestürzten Schoko-Flan-Kuchen

Flan ist ein beliebtes Dessert in vielen spanischsprachigen Ländern und wird dort immer gern gegessen. Dabei handelt es sich um eine Masse aus Sahne, Ei, Zucker und Vanille. Diese wird in ein mit Karamell ausgegossenes Förmchen gefüllt und pochiert. Während des Garvorgangs zieht das Karamell etwas von der Feuchtigkeit aus dem Pudding und wird wieder flüssig. Stürzt du den Pudding dann auf einen Teller, ergießt sich das Karamell als schnelle Soße darüber.

Kurz gesagt: Flan ist super, aber Kuchen auch. Und da die Entscheidung manchmal so schwerfällt, dass man sie am liebsten gar nicht treffen würde, haben wir uns genau dafür entschieden. Warum eines wählen, wenn in einem Aufwand beides gleichzeitig zubereitet werden kann? So entstand der gestürzte Schoko-Flan-Kuchen, der seitdem fest in unserem Repertoire der Lieblingskuchen verankert ist.

Schoko-Flan-Kuchen besteht aus einem mit Karamellsoße übergossenen Pudding und einer aus saftigem Schokoladenbiskuit. Beide werden gleichzeitig in eine Silikon-Springform 🛒 geschichtet – vorsichtig, dass sie sich dabei nicht vermischen – und dann im Ofen pochiert. Das klappt am besten so: Verschließe die Ofenform fest mit Alufolie. Fülle ein tiefes Blech, in das deine Springform gut hineinpasst, mit heißem Wasser. Stelle nun deinen Kuchen hinein, sodass die Wasseroberfläche genauso hoch ist wie der Kuchen selbst. Pochieren dauert eine Weile, aber nach etwa 90 Minuten ist dein Kuchen fertig. Lass ihn auskühlen und stürze ihn dann auf einen großen Teller. Sieht der nicht gut aus?

Schoko-Flan-Kuchen Nele 4.50 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 50 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Silikon-Springform, 26 cm Durchmesser Zutaten 1x 2x 3x Für die Karamellsoße: 100 g Zucker

2 EL Wasser Für den Schoko-Teig: 150 g Mehl

1 TL Backpulver

70 g Backkakao

2 Eier

200 g Zucker

330 ml Milch

150 g Butter Für die Flan-Schicht: 400 g Kondensmilch gezuckert

300 g Kondensmilch ungezuckert

2 Eier

1 TL Vanilleextrakt Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Gib den Zucker und das Wasser in eine Pfanne und erhitze es, bis ein goldbrauner Karamell entsteht. Gieße das etwas abgekühlte Karamell in die Backform und verteile es gleichmäßig.

Schlage für die Schokoschicht die Eier und den Zucker hell und cremig auf. Verrühre sie mit Zucker und Milch.

Mische Mehl, Kakao und Backpulver und rühre die trockenen Zutaten unter die flüssigen, bis ein glatter Schokoladenteig entsteht.

Schmilz die Butter und rühre sie zuletzt unter.

Verrühre für den Flan die gezuckerte und ungezuckerte Kondensmilch mit den Eiern und dem Vanilleextrakt.

Fülle die Flan-Masse in die Kuchenform und gieße vorsichtig den Schokoladenteig darauf, ohne dass sich die Teige zu sehr vermischen.

Setze die Backform in eine größere Form oder ein tiefes Backblech und fülle heißes Wasser bis zur Hälfte der Backform ein, um ein Wasserbad zu erzeugen.

Backe den Kuchen ca. 90 Minuten, bis der Flan fest ist (Stäbchenprobe machen!). Nimm ihn aus dem Ofen und lasse ihn vollständig abkühlen. Stelle ihn dann noch etwa 2 Stunden in den Kühlschrank, bevor du ihn auf einen Teller stürzt.

